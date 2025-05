Elektros kaina biržoje – neigiama: ar vis dar apsimoka turėti saulės elektrinę?

Žaliųjų energijos sprendimų bendrovės „Enefit“ privačių klientų segmento vadovas Augustas Junevičius sako, kad atsakymas į šį klausimą vienareikšmiškas – taip, saulės elektrinė yra finansiškai naudinga. Rinkoje neigiamos kainos formuojasi tik tam tikrais momentais, tad vertinant ilgalaikę perspektyvą – saulės elektrinės ir toliau yra atsiperkanti investicija.

„Svarbu suprasti, kad neigiamos elektros kainos – tai laikinas reiškinys. Dažniausiai jos trunka kelias valandas per dieną ir yra susijusios su intensyvia elektros energijos gamyba iš atsinaujinančių šaltinių bei mažesniu vartojimu. Be to, neigiamos kainos biržoje dažniau formuojasi vasarą, tačiau jūsų elektrinė generuoja vertę kone visus metus, kadangi dažnu atveju per vasarą sukauptas perteklius vėliau išnaudojamas šaltuoju metų laikotarpiu“, – aiškina A.Junevičius.

„Kiek pagaminau – tiek suvartojau“ modelis

Visgi, bendrovės privačių klientų segmento vadovas sako, kad didžiausią naudą saulės elektrinės generuoja tada, kai pagaminta energija sunaudojama iškart. Kodėl? Nes perkant elektros energiją biržoje, galutinę jos kaina sudaro ne tik faktinė kilovatvalandės kaina, bet ir tinklo bei elektros energijos skirstymo mokesčiai, taip pat PVM tarifas.

Realiu laiku sunaudodami elektros energijos tiek, kiek jos pagaminate, išvengiate papildomų kaštų. Tai ženkliai sumažina išlaidas elektros energijai.

„Tad jei tik turite galimybę suvartoti iš saulės sugeneruotą energiją būtent tada, kai saulė šviečia – naudokitės šia proga. Įsikraukite elektromobilį, junkite skalbyklę ar džiovyklę ir taip sumažinkite savo galutinę sąskaitą už elektros energiją dar labiau“, – aiškina A.Junevičius.

Ilgalaikė investicija į energetinę nepriklausomybę

Saulės elektrinė – ne tik žingsnis į tvaresnę energijos vartojimo kultūrą, bet ir apgalvota ilgalaikė investicija. Vidutiniškai su valstybės parama šiuo metu įrengta saulės elektrinė atsiperka per 2–3 metus ir tarnauja bent 25-erius, tad didžiąją dalį laiko padeda ženkliai mažinti elektros išlaidas ar net generuoti papildomas pajamas.

Net ir svyruojant elektros supirkimo kainoms, bendra metinė grąža išlieka stabili. Be to, yra būdų, kaip efektyvumą galima dar labiau padidinti. Pavyzdžiui, daugiau elektros energijos vartojant dienos metu, kai generacija – didžiausia. Taip pat – investuojant į energijos kaupimo sprendimus ar pasitelkiant išmanų valdymą.

„Svarbu vertinti investiciją ne per vienos dienos ar savaitės kainų prizmę, o žvelgiant į visą saulės elektrinės tarnavimo laikotarpį. Nors ir dabar saulės elektrinės nauda skaičiuojame skaičiais, galutinėmis sumomis, visgi, reikėtų kalbėti ir apie vis didesnę svarbą įgaunančią energetinę nepriklausomybę“, – teigia pašnekovas.

Apie „Enefit“:

„Enefit“ – žaliųjų energijos sprendimų bendrovė, siūlanti platų spektrą paslaugų ir priemonių – nuo žaliosios elektros energijos tiekimo iki sumanaus energijos kaupiklių valdymo – padedančių efektyviai ir išmaniai atliepti individualius elektros energijos poreikius. Bendrovės siekis – klientams sukurti žaliąją ekosistemą, kurioje skirtingi žalieji sprendimai galėtų veikti sinergijos principu.

Lietuvoje bendrovė veiklą pradėjo 2007 m. ir šiuo metu užima antrą vietą rinkoje pagal klientams tiekiamą elektros energijos kiekį. Bendrovė priklauso didžiausiai Baltijos šalių elektros gamybos ir prekybos įmonių grupei „Eesti Energia“. Grupės įmonės veikia Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje bei Suomijoje. Baltijos šalyse ir Lenkijoje vystomas viešasis „Enefit“ elektromobilių įkrovimo tinklas šiuo metu užimą antrą vietą pagal klientams prieinamų įkrovimo stotelių skaičių.