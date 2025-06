9-ojo „Lidl“ gimtadienio Lietuvoje proga – 9 faktai apie prekybos tinklą

„Devyneri metai Lietuvoje tai ne tik augimo, bet ir atsakomybės laikotarpis. Džiaugiamės galėdami būti reikšminga šalies ekonomikos, bendruomenių ir aplinkos dalimi. Nuo pirmosios parduotuvės atidarymo, investuodami į darbuotojų gerovę, tvaresnę veiklą, socialines iniciatyvas ir paramą bendruomenėms, siekėme pasiūlyti ne tik geriausią kainos ir kokybės santykį pirkėjams, bet ir kurti vertę už parduotuvės ribų. Kiekvienas įgyvendintas projektas – tai siekis augti ne tik skaičiais, bet ir vykdyti prasmingą veiklą“, – sako „Lidl Lietuva“ korporatyvinių reikalų ir komunikacijos vadovas Antanas Bubnelis.

1. Aktyvi plėtra visoje Lietuvoje

Nuo pirmųjų parduotuvių atidarymo 2016 metais, „Lidl“ prekybos tinklas Lietuvoje išsiplėtė iki 81 parduotuvės 29 šalies miestuose. Didėja ne tik parduotuvių skaičius, bet ir tobulėja jų formatai – buvo atidarytos pirmosios medinių konstrukcijų parduotuvės, o prie naujų parduotuvių įrengiamos elektromobilių įkrovimo stotelės.

„Augant parduotuvių skaičiui visoje Lietuvoje, augo ir logistikos centrų poreikis – dar prieš atsidarant pirmajai parduotuvei šalyje pradėjo veikti Kauno rajone, Ramučiuose esantis logistikos centras, o pernai Vilniuje, netoli Lentvario duris atvėrė ir antrasis. Abiejuose logistikos centruose dirba daugiau nei 350 darbuotojų, kurie užtikrina sklandų prekių tiekimą į „Lidl“ parduotuves visoje šalyje“, – pasakoja A.Bubnelis.

Sparti „Lidl“ plėtra prisidėjo ir prie šalies ekonomikos augimo – nuo veiklos pradžios Lietuvoje „Lidl“ sumokėjo maždaug 900 mln. eurų pridėtinės vertės, žemės, nekilnojamojo turto, pelno bei socialinio draudimo mokesčių.

2. Žemą kainą klientams leidžia pasiūlyti išpopuliarėję privačių prekės ženklų produktai

Vienas iš „Lidl“ tikslų – savo pirkėjams pasiūlyti legendinę kokybę už žemą kainą. Tai užtikrinti prekybos tinklui padeda privačių prekės ženklų produktai, kurie sudaro net 90 proc. viso „Lidl“ asortimento. Pavyzdžiui, „Pilos“, „Pikok“, „Esmara“, „Crivit“, „Vemondo“ ir daugybė kitų tapo pirkėjų mėgstamais ir lengvai atpažįstamais prekės ženklais.

„Turime siauresnį prekių asortimentą, tačiau orientuojamės į dažnai perkamas, kasdienio vartojimo prekes. Siūlome patrauklias kainas, nes turime privačius prekių ženklus, paprastą parduotuvių struktūrą bei efektyvias tiekimo linijas. Mūsų veiklos pradžia pakeitė nusistovėjusias rinkos tradicijas – privatūs prekių ženklai, kurie anksčiau buvo laikomi prastesnės kokybės ir rečiau pasirenkamais, šiandien jau tapo daugelio pirkėjų krepšelių dalimi. Mūsų pavyzdžiu seka ir kiti prekybos tinklai, o tai tik patvirtina, kad šis modelis leidžia užtikrinti tiek prieinamą kainą, tiek aukštą kokybę mūsų pirkėjams“, – tvirtina A.Bubnelis.

3. Prekybos tinklas, pristatęs išskirtines temines savaites

Per 9 metus „Lidl“ pakvietė pirkėjus į daugybę teminių savaičių, kuriose buvo pristatyti Graikijos, Italijos, Azijos, Prancūzijos, Amerikos ir kitų pasaulio virtuvių skoniai.

„Teminės savaitės tapo neatsiejama mūsų parduotuvių kultūros dalimi. Kiekvieną savaitę „Lidl“ galima rasti pasiūlymus, kurie kviečia atrasti naujus skonius, produktus ir pasaulio virtuvių įvairovę. Džiaugiamės, kad pirkėjai Lietuvoje taip noriai įsitraukia ir ne tik išbando naujus, neįprastus skonius, bet ir jau turi savo laukiamiausias temines savaites“, – pasakoja „Lidl Lietuva“ korporatyvinių reikalų ir komunikacijos vadovas.

4. Pirmasis prekybos tinklas šalyje, pakvietęs gyventojus aukoti taromatuose

„Lidl“ buvo pirmasis prekybos tinklas Lietuvoje, pakvietęs atgautą užstatą paaukoti taromatuose tiems, kam to itin reikia – vaikų dienos centrus prižiūrinčioms organizacijoms. 8-erius metus vykstanti iniciatyva išsiskiria ir tuo, jog paaukotą sumą „Lidl“ padvigubina ir lygiomis dalimis perveda „Lietuvos Caritui“, „Gelbėkit vaikus“ ir Maltos ordino pagalbos tarnybai.

„Surinkta parama nuo iniciatyvos pradžios perkopė 600 tūkst. eurų. Mūsų ir pirkėjų surinkta parama ženkliai prisideda prie įvairių, nuolat vykdomų vaikų dienos centrų veiklų. Lėšos naudojamos įvairiems vaikų dienos centrų poreikiams – nuo patalpų atnaujinimo, vaikų laisvalaikio organizavimo iki darbuotojų mokymų“, – sako A.Bubnelis.

5. Išskirtinis rūpestis komandos nariais

„Lidl“ veiklos pradžia Lietuvoje taip pat įnešė naujovių ir paskatino pokyčius darbdavio srityje. Pavyzdžiui, bendrovė jau 8 metus tęsia tradiciją nedirbti per didžiąsias metų šventes. Ši iniciatyva padeda išlaikyti darbo ir asmeninio gyvenimo balansą, kuris itin svarbus emocinei gerovei. Prekybos tinklo sprendimą palaiko tiek darbuotojai, tiek klientai.

Be to, per visą savo veiklos laikotarpį „Lidl Lietuva“ net septynis kartus buvo įvertinta prestižiniais „Top Employer Lietuva“ ir „Top Employer Europe“ sertifikatais. Įmonė nuosekliai išsiskiria kaip vienas iš prekybos sektoriaus lyderių pagal mokamus atlyginimus, nuolat siūlydama vienus iš aukščiausių darbo užmokesčių šioje srityje. Taip pat „Lidl Lietuva“ skiria ypatingą dėmesį lyčių lygybės skatinimui – šiuo metu net 63 proc. vadovaujančių pareigų įmonėje užima moterys.

6. „Maisto bankui“ perduota 1800 tonų maisto

„Lidl“ su „Maisto banku“ bendradarbiauja nuo pat veiklos pradžios Lietuvoje. Nuo 2018 metais reguliariai aukojami ilgo galiojimo produktai, o nuo 2020 metų – ir švieži vaisiai bei daržovės. Be to, „Lidl Lietuva“ prisideda ir finansiškai, padeda padengti produktų surinkimo bei paskirstymo kaštus.

„Vienas suaugęs mėlynasis banginis sveria apie 150 tonų, tai reiškia, kad per visus veiklos metus šalyje mūsų prekybos tinklas „Maisto bankui“ paaukojo maisto produktų, kurių kiekis prilygsta net 12 mėlynųjų banginių svoriui. Mums svarbu, kad kokybiškas maistas pasiektų ne tik parduotuvių lentynas, bet ir tuos, kuriems jo labiausiai trūksta. Bendradarbiavimas su „Maisto banku“ – mūsų atsakomybės dalis, padedanti stiprinti socialinį solidarumą ir tuo pačiu mažinti maisto švaistymą“, – teigia A.Bubnelis.

7. Pasodinta beveik 40 tūkst. medžių

Per šiuos metus „Lidl Lietuva“ tris kartus dalyvavo Nacionalinio miškasodžio iniciatyvoje. Jos metu „Lidl Lietuva“ darbuotojai pasodino beveik 40 tūkst. medžių Vilniaus, Šalčininkų ir Trakų rajonuose.

„Miško sodinimas mums ne tik simbolinė tvarumo iniciatyva, kartu tai ilgalaikė investicija į gamtos išsaugojimą, švaresnį orą ir žalesnę ateitį. Mums svarbu, kad tvarumas būtų matomas, todėl džiaugiamės, kad mūsų pasodinto miško plotas šiandien prilygsta net 26 futbolo aikštėms. Tai ne tik investicija į žalesnę ir švaresnę Lietuvą, bet ir aiškus ženklas, kad pokytis įmanomas tada, kai verslas veikia atsakingai“, – pasakoja A.Bubnelis.

8. Elektros energija – tik iš atsinaujinančių šaltinių

Nuo pat veiklos starto Lietuvoje, prekybos tinklas naudoja elektros energiją, kuri gaunama tik iš atsinaujinančių energijos šaltinių.

„Per devynerius metus ant parduotuvių ir logistikos centrų stogų įrengėme net 53 saulės elektrines. Taip pat skatiname „žaliąja“ energija naudotis ir pirkėjus – prie „Lidl“ parduotuvių yra įrengtos 50 elektromobilių įkrovimo stotelių, kuriomis gali naudotis prekybos tinklo pirkėjai. Taip užtikriname, jog ne tik mūsų veikla būtų draugiškesnė aplinkai, bet ir skatiname pirkėjus priimti tvaresnius sprendimus“, – tvirtina A.Bubnelis.

9. Nuo paramos moksleiviams iki biologinės įvairovės išsaugojimo

Visus devynerius metus „Lidl Lietuva“ skyrė išskirtinį dėmesį socialiniams projektams bei rūpinosi įvairiomis sritimis – nuo moksleivių ugdymo iki biologinės įvairovės.

„Pavyzdžiui, nuo pat veiklos Lietuvoje pradžios esame pagrindinis Moksleivių krepšinio lygos (MKL) rėmėjas. Kasmet skiriame finansinę paramą, kurios lėšomis padengiamos žaidėjų aprangų gamybos, teisėjų paslaugų, lygos renginių organizavimo, apdovanojimų bei kitos išlaidos, būtinos organizuojant sporto veiklą.

Taip pat jau ketverius metus vykdome projektą „Duok ruoniukui penkis!“, kurio metu parama skiriama Lietuvos jūrų muziejaus Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centre sveikstantiems ruoniukams. Per projekto laikotarpį surinkta daugiau nei 220 tūkst. eurų, kurie padėjo išgelbėti ir į Baltijos jūrą grąžinti 73 sužeistus ruonių mažylius“, – pasakoja „Lidl Lietuva“ korporatyvinių reikalų ir komunikacijos vadovas.