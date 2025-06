Pritarta Nacionalinės akreditacijos biuro pavadinimo keitimui

Pasak ministerijos, siūlomas pavadinimo pakeitimas leis išvengti perteklinių ir formalių teisės aktų korekcijų ateityje. Toks sprendimas jau taikomas kitose ministerijos valdymo srities srityse, reglamentuojančiose metrologijos ir standartizacijos politikos įgyvendinimą.

EIM siūlo jungti Lietuvos standartizacijos departamentą su Nacionaliniu akreditacijos biuru bei Lietuvos metrologijos inspekcijai perduoti kai kurias Nacionaliniam metrologijos institutui valstybės deleguotas funkcijas.

„Prognozuojama, kad sujungus Nacionalinį akreditacijos biurą ir Lietuvos standartizacijos departamentą, vien tik administravimo funkcijų optimizavimas galėtų sutaupyti apie 300 tūkst. eurų per metus. Be to, pagerėtų paslaugų prieinamumas verslui ir visuomenei, sustiprėtų kokybės infrastruktūros koordinacija, o ištekliai būtų naudojami efektyviau“, – pranešime cituojamas viceministras Darius Indriūnas.

Biurokratinės naštos mažinimas – vienas iš prioritetų EIM parengtame Lietuvos ekonomikos transformacijos plane „START“.