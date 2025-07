D. Vilčinskas patvirtino investavęs į G. Palucko valdytą bendrovę „Sagerta“

Apie tai D. Vilčinskas „Verslo žinioms“ patvirtino pats. Iki šiol verslininkas neigė bet kokias sąsajas su „Uni Trading“ – esą jis atstovavo įmonės akcininkams, kurių nebuvo įvardijęs.

„Dėl lėšų į „Sagertą“ – tai mano uždirbtos lėšos, atstovaujant „Uni Trading“ interesams. Aš į „Uni Trading“ neatėjau su savo pinigais tiesiogine prasme – mano pinigais jie tapo, kai per „Uni Trading“ juos uždirbau. Kiek uždirbau, tiek investavau. Bet jie formaliai buvo „Uni Trading“, – „Verslo žinioms“ sakė D. Vilčinskas.

Anksčiau D. Vilčinskas žurnalistinį tyrimą dėl ministro pirmininko verslo ryšių atlikusiems centrui „Siena“ bei „Laisvės TV“ buvo teigęs, kad „Uni Trading“ 2013–2018 m. laikotarpiu nebuvo su juo susijusi „nei per akcijas, nei per paskolas ar kaip kitaip, o tik per įgaliojimus ar akcininkų atstovavimą įmonės veikloje“.

„Bendrovės „Uni Trading“ investicinius interesus „Sagertoje“ atstovavau būdamas įgaliotas jos vadovo, tuo tarpu, kaip jau minėjau ne kartą, galutinių jos naudos gavėjų nežinau“, – anksčiau „Sienai“ ir „Laisvės TV“ teigė D. Vilčinskas.

Pats premjeras pirminiuose atsakymuose žurnalistinio tyrimo autoriams tvirtino neturintis informacijos apie „Uni Trading“ sąsajas su D. Vilčinsku.

Vėliau žurnalistams jis teigė, kad vis tik D. Vilčinskas pakvietė jį investuoti į dugnų topografijos aplikaciją vysčiusią įmonę „Sagerta“, tačiau dieną po to tikino neturėjęs jokių verslo santykių su D. Vilčinsku. Be to, G. Paluckas jau teigė ir tai, kad ne pats D. Vilčinskas, o jo pažinoti žmonės paragino politiką prisidėti prie „Sagertos“ veiklos.

Apibūdindami savo tarpusavio santykius, D. Vilčinskas žurnalistinio tyrimo autoriams teigė su premjeru neturintis jokių ryšių, tačiau su G. Palucku teigė esantys ilgamečiai šeimos draugai. Socialdemokratas D. Vilčinską taip pat žurnalistams įvardijo šeimos draugu.

ELTA primena, kad antrajame „Laisvės TV“ ir tiriamosios žurnalistikos centro „Siena“ tyrime keliami klausimai dėl Vyriausybės vadovo iki 2018-ųjų valdytos ežerų dugnų topografijos aplikaciją vysčiusios įmonės „Sagerta“ gautų ir negrąžintų šimtatūkstantinių paskolų iš su verslininku Darijumi Vilčinsku susijusios bendrovės „Uni Trading“.

D. Vilčinskas tvirtino nebuvęs faktiniu „Uni Trading“ savininku ir G. Palucko įmonės finansų šaltiniu. Pats premjeras tyrimą atlikusiems žurnalistams teigė nežinojęs, kas kontroliavo įmonę, jo verslui teikusią kasmetines paskolas.

Ryšių su D. Vilčinsku turėjęs ir Vilniaus vicemeru dirbęs G. Paluckas taip pat sprendė dėl 6 mln. eurų savivaldybės lėšų išmokėjimo su šiuo verslininku susijusiai bendrovei „VIPC Vilnius“ už jos valdomų Profsąjungų rūmų perėmimą visuomenės reikmėms.

Ryšių tarp G. Palucko ir D. Vilčinsko – ir daugiau. 2012 m. būsimasis premjeras iš verslininko vadovaujamos įmonės įsigijo 223 tūkst. eurų vertės būstą sostinės Verkių regioninio parko teritorijoje, kurio taip pat nebuvo deklaravęs 2013 m. turto bei interesų deklaracijose.

STT ikiteisminį tyrimą dėl naujausios informacijos apie premjero G. Palucko verslo ryšius pradėjo liepos pradžioje.

Savo ruožtu FNTT tęsia kitą birželio pradžioje pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl pirmojoje „Sienos“ ir „Laisvės TV“ tyrimo dalyje paviešintos informacijos apie premjerui iš dalies priklausančią įmonę „Garnis“ bei jos gautą lengvatinę 200 tūkst. eurų paskolą iš nacionalinio plėtros banko ILTE, politikui jau einant ministro pirmininko pareigas.

Patikrinimus dėl šios paskolos suteikimo ir panaudojimo aplinkybių jau atliko ir ILTE bei Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) – pažeidimų nebuvo nustatyta.

Tuo metu Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) tęsia tyrimą dėl galimo G. Palucko interesų konflikto.