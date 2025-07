Tyrimas atskleidė: Lietuvos gyventojai prioritetą teikia nuolat žemoms kainoms

Didesnė dalis apklaustųjų (49 proc.) teigė, kad užsukę į parduotuvę jie norėtų visuomet rasti žemas kainas. Vos 8 proc. respondentų linkę rinktis aukštesnes kainas, bet dažnesnes ir didesnes nuolaidas. Likusieji žymėjo, kad jiems tinka ir tarpinis variantas, kai kainos nei itin žemos, nei aukštos, tačiau dažniau taikomos akcijos.

„Šie rezultatai aiškiai parodo, kad klientams svarbu turėti galimybę apsipirkti už žemą kainą kasdien. Visų pirma tai suteikia laisvę pasirinkti savo vakarienę pačiam, o ne tai, ką tądien pigiau siūlo prekybos tinklas. Be to, tai suteikia saugumo jausmą – pasitikėjimą, kad kasdienio pirkinių krepšelio kainos išlieka stabilios. Dėl to „Lidl“ taikome nuolat žemų kainų modelį – vietoje trumpalaikių akcijų siekiame, kad mūsų klientai kasdien galėtų įsigyti kokybiškų produktų už žemą kainą“, – sako „Lidl Lietuva“ korporatyvinių reikalų ir komunikacijos vadovas Antanas Bubnelis.

Nuolatinių žemų kainų principas ypač aktualus tiems, kuriems kasdienybėje neskiria laiko stebėti nuolaidas ar derinti pirkinius pagal akcijų laikotarpius. Šiems klientams svarbu žinoti, kad reikiami aukštos kokybės produktai bus prieinami už žemą kainą bet kada užsukus į parduotuvę – be papildomo planavimo.

Žemą kainą kasdien užtikrina atidžiai privatūs prekių ženklai

„Lidl“ šeimos prekės ženklų produktai, sudarantys net 90 proc. viso asortimento – nuo maisto produktų kasdieniam stalui iki prekių namams, vaikams ar laisvalaikiui. Privačių prekių ženklų produkciją parduotuvėms pagal aukščiausius kokybės standartus gamina patyrę Lietuvos ir Europos gamintojai, su kuriais prekybos tinkas bendradarbiauja ne vienerius metus.

„Lidl“ šeimos prekės ženklų produktai dažnai gaminami tose pačiose gamyklose ir dažnai pasižymi tokia pačia ar net geresne sudėtimi, kaip ir žinomų prekės ženklų produktai. Kadangi klientams nereikia mokėti už reklamą, brangią pakuotę ar žinomą vardą, jie įprastai kainuoja pigiau. Atsižvelgdamas į pasaulines tendencijas, prekybos tinklas gamintojams taiko aukštus standartus dėl žaliavų sertifikavimo, gaminių sudėties ar juose esančio cukraus bei druskos kiekio – tai taip pat užtikrina aukštą prekių kokybę. Todėl rinkdamiesi privačių prekių ženklų produkciją klientai ne tik nepermoka už tokios pat aukštos kokybės prekę, bet ir pastebimai sutaupo“, – pasakoja A.Bubnelis.

Žemą kainą padeda užtikrinti ir „Lidl“ tarptautiškumas. Prekybos tinklo grupė dalį privačių prekės ženklų užsako dideliais kiekiais tūkstančiams parduotuvių įvairiose šalyse. Toks didelis užsakymų mastas sumažina vieno produkto savikainą, todėl „Lidl“ klientams gali pasiūlyti itin patrauklią kainą išlaikant aukštą produktų kokybę.

Efektyvesnė tiekimo grandinė

„Lidl“ taikomas žemų kainų modelis užtikrina sklandų tiekimo procesą. Jis leidžia tiksliau prognozuoti prekių poreikį, išvengti logistikos trikdžių ar perteklinių likučių.

Toks veiklos principas padeda sumažinti maisto švaistymą, ypač greitai gendančių produktų, tokių kaip šviežia mėsa, žuvis ar pieno gaminiai.

„Trumpalaikės akcijos padeda atkreipti klientų dėmesį, tačiau sudėtinga numatyti, kiek žmonių ateis, ką jie pirks ir kokio kiekio produktų reikės. Tokiais atvejais lengva užsakyti per daug prekių, kurių dalis gali likti nepanaudota. Nuolat žemų kainų modelis padeda to išvengti – mes pažįstame savo klientus, žinome jų įpročius ir realų poreikį. Tai leidžia mums planuoti tiksliai: klientai visada randa aukštos kokybės produktų už žemą kainą, o mums nereikia sandėliuoti pertekliaus ar ieškoti būdų, kur panaudoti neparduotą produkciją“, – teigia A.Bubnelis.

