D. Trumpas iš pareigų veja „Intel“ vadovą: „Kito sprendimo šiai problemai nėra“

„Intel“ generalinis direktorius turi didelių interesų konfliktų ir privalo nedelsiant atsistatydinti. Kito sprendimo šiai problemai nėra“, – rašė D.Trumpas savo socialiniame tinkle „Truth Social“ dieną po to, kai senatorius Tomas Cottonas, kaip pranešama, įmonei „Intel“ parašė laišką, klausdamas apie Lip-Bu Tano ryšius su Kinijos įmonėmis.
„Pagal turimus duomenis Lip-Bu Tanas kontroliuoja dešimtis Kinijos įmonių ir turi akcijų šimtuose Kinijos pažangiųjų technologijų gamybos ir lustų gamybos įmonių. Bent aštuonios iš šių įmonių pagal turimus duomenis turi ryšių su Kinijos liaudies išlaisvinimo armija“, – respublikonų senatorius rašė savo laiške, kurio kopiją paskelbė savo interneto svetainėje.
„Naujasis „Intel“ generalinis direktorius, kaip pranešama, palaiko gilius ryšius su Kinijos komunistais. JAV įmonės, gaunančios vyriausybės dotacijas, turėtų atsakingai tvarkyti mokesčių mokėtojų pinigus ir laikytis griežtų saugumo taisyklių. „Intel“ valdyba privalo pasiaiškinti Kongresui“, – socialiniame tinkle „X“ rašė T.Cottonas, pridėdamas laiško kopiją.
T.Cottonas taip pat atkreipė dėmesį, kad „Intel“ generalinis direktoriaus anksčiau buvo ir įmonės „Cadence Design Systems“ vadovas. Respublikonų senatoriaus teigimu, ši įmonė neseniai „pripažino kaltę dėl neteisėto savo produktų pardavimo Kinijos karo universitetui ir technologijų perdavimo susijusiai Kinijos puslaidininkių gamybos įmonei, prieš tai negavusi licencijų“.
Anot senatoriaus, Lip-Bu Tanas tuo metu buvo įmonės vadovas.
Į CNN prašymus pateikti komentarus nei „Intel“, Lip-Bu Tanas kol kas neatsakė. Pasak CNN, po šio JAV prezidento įrašo socialiniame tinkle „Intel“ (INTC) akcijos prieš prekybos pradžią vertybinių popierių rinkoje nukrito beveik 5 proc.
Sunkumus patiriančios įmonės „Intel“ vairą Malaizijoje gimęs technologijų pramonės veteranas perėmė kovo mėnesį ir netrukus paskelbė apie darbuotojų atleidimus, nes Baltųjų rūmų įvesti muitai ir eksporto apribojimai sutrikdė rinką.
Naujasis „Intel“ generalinis direktoriaus sakė, kad įveikti bendrovės sunkumus „bus nelengva“.
„Intel“ yra viena iš žinomiausių Silicio slėnio bendrovių, tačiau jos sėkmę užgožė Azijos milžinės „TSMC“ ir „Samsung“, kurios dominuoja pagal užsakymą gaminamų puslaidininkių versle.
Įmonę jai pačiai netikėtai nukonkuravo „Nvidia“, iškilusi kaip pasaulyje pirmaujanti dirbtiniam intelektui skirtų lustų tiekėja.
Įmonės „Intel“ verslo niša anksčiau buvo tradicinių kompiuterių procesoriams skirti lustai, tačiau ją palaipsniui nustelbė dirbtinio intelekto revoliucija.