Vasarą prenumeruok Lrytas PREMIUM vos už 12,99 € metams ir gauk bilietą į koncertą Taujėnų dvare dovanų
VerslasRinkos pulsas

Valstybinės reikšmės kelius prižiūrinti „Via Lietuva“ turi naują vadovą

2025 m. rugpjūčio 8 d. 10:53
Valstybinės reikšmės kelių infrastruktūros plėtrą ir priežiūrą užtikrinančios bendrovės „Via Lietuva“ valdyba viešo konkurso būdu penkerių metų kadencijai įmonės generaliniu direktoriumi išrinko Martyną Gedaminską, nuo vasario mėnesio laikinai ėjusį šias pareigas, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Daugiau nuotraukų (2)
„Konkursas sulaukė didelio susidomėjimo, jame dalyvavo 30 kandidatų. Įvertinusi išorinės vadovų atrankos įmonės rekomendacijas, valdyba išsamiai svarstė penkių stipriausių pretendentų kandidatūras ir pasirinko Martyną Gedaminską vadovauti bendrovei „Via Lietuva“, – sako valdybos pirmininkė Rūta Butautaitė Pivoriūnienė.
„Tarp pagrindinių mūsų siekių – Kelių fondo steigimas, infrastruktūros įveiklinimas, pajamų generavimas už teikiamas paslaugas ir aiškus lėšų nukreipimas į kelių infrastruktūros plėtrą ir modernizavimą. Įdiegus šį modelį, Lietuva žengtų kokybinį žingsnį į priekį projektų planavimo, finansavimo ir įgyvendinimo srityse“, – sako naujasis generalinis direktorius M.Gedaminskas.
M.Gedaminskas prie „Via Lietuva“ komandos prisijungė 2023 m., kur prisidėjo prie įmonės transformacijos įgyvendinimo ir strateginių pokyčių inicijavimo. Prieš tai jis dirbo Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorės „Litgrid“ Strateginės infrastruktūros departamento vadovu, dar anksčiau vadovavo techninei plėtrai bendrovėje „Lietuvos geležinkeliai“.
Kaip rašoma pranešime žiniasklaidai, naujojo vadovo patirtis apima sudėtingų, nacionalinės reikšmės infrastruktūros projektų planavimą ir įgyvendinimą, aktyvų dalyvavimą energetikos ir susisiekimo sektorių modernizavime. M.Gedaminskas pasižymi gebėjimu dirbti tarpsektorinėje aplinkoje, telkti įvairias suinteresuotąsias šalis, diegti pažangius valdymo sprendimus bei orientuotis į ilgalaikės vertės kūrimą valstybei.
„Via Lietuva“ atsakinga už daugiau kaip 21 tūkst. km valstybinės reikšmės kelių tinklą, daugiau nei 1,5 tūkst. tiltų, viadukų ir tunelių bei virš 2 tūkst. km pėsčiųjų ir dviračių takų visoje Lietuvoje.
Via Lietuvageneralinis direktorius

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.