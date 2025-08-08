Valstybinės reikšmės kelius prižiūrinti „Via Lietuva“ turi naują vadovą

„Konkursas sulaukė didelio susidomėjimo, jame dalyvavo 30 kandidatų. Įvertinusi išorinės vadovų atrankos įmonės rekomendacijas, valdyba išsamiai svarstė penkių stipriausių pretendentų kandidatūras ir pasirinko Martyną Gedaminską vadovauti bendrovei „Via Lietuva“, – sako valdybos pirmininkė Rūta Butautaitė Pivoriūnienė.
„Tarp pagrindinių mūsų siekių – Kelių fondo steigimas, infrastruktūros įveiklinimas, pajamų generavimas už teikiamas paslaugas ir aiškus lėšų nukreipimas į kelių infrastruktūros plėtrą ir modernizavimą. Įdiegus šį modelį, Lietuva žengtų kokybinį žingsnį į priekį projektų planavimo, finansavimo ir įgyvendinimo srityse“, – sako naujasis generalinis direktorius M.Gedaminskas.
M.Gedaminskas prie „Via Lietuva“ komandos prisijungė 2023 m., kur prisidėjo prie įmonės transformacijos įgyvendinimo ir strateginių pokyčių inicijavimo. Prieš tai jis dirbo Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorės „Litgrid“ Strateginės infrastruktūros departamento vadovu, dar anksčiau vadovavo techninei plėtrai bendrovėje „Lietuvos geležinkeliai“.
Kaip rašoma pranešime žiniasklaidai, naujojo vadovo patirtis apima sudėtingų, nacionalinės reikšmės infrastruktūros projektų planavimą ir įgyvendinimą, aktyvų dalyvavimą energetikos ir susisiekimo sektorių modernizavime. M.Gedaminskas pasižymi gebėjimu dirbti tarpsektorinėje aplinkoje, telkti įvairias suinteresuotąsias šalis, diegti pažangius valdymo sprendimus bei orientuotis į ilgalaikės vertės kūrimą valstybei.
„Via Lietuva“ atsakinga už daugiau kaip 21 tūkst. km valstybinės reikšmės kelių tinklą, daugiau nei 1,5 tūkst. tiltų, viadukų ir tunelių bei virš 2 tūkst. km pėsčiųjų ir dviračių takų visoje Lietuvoje.