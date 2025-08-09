Ministerija skolins per 4 mln. eurų penkiems kultūros paveldo objektams atnaujinti

Pasak jos, finansinė priemonė „Paveldas“ įgyvendinama kartu su bendrove ILTE.
„Ši finansinė galimybė puikiai reprezentuoja socialiai atsakingos paveldotvarkos kryptį, kurią Kultūros ministerija įtvirtino svarbiausiuose strateginiuose dokumentuose šių metų pradžioje, tad džiaugiamės matydami pirmuosius pozityvius rezultatus. Tai puikus pavyzdys, kai tikslingos Europos Sąjungos investicijos ir privatus kapitalas leidžia įgyvendinti didelės apimties, kompleksiškus projektus“, – pranešime cituojama kultūros viceministrė Ingrida Veliutė.
Didžiausia, beveik 1,5 mln. eurų – paskola skirta seniausiam išlikusiam Lietuvos kino teatrui „Daina“ Kaune atnaujinti, pritaikant jį šiuolaikinėms kultūros paslaugoms.
790 tūkst. eurų paskola suteikta Kaimelio dvaro atnaujinimui, o ilgus dešimtmečius trunkančių tvarkybos darbų užbaigimui renesanso laikotarpio Panemunės rezidencinėje pilyje Vilniaus dailės akademija gavo per 640 tūkst. eurų paskolą.
Druskininkų kurorto perlu laikomai medinei vilai „Oazė“ skirta beveik 600 tūkst. eurų paskola, kuri po atnaujinimo taps atvira visuomenei: joje bus organizuojami kultūriniai renginiai, meno parodos, koncertai, seminarai, kūrybinės dirbtuvės bei edukaciniai užsiėmimai.
Kalnaberžės dvaro sodybai atnaujinti skirta daugiau nei 566 tūkst. eurų paskola – atnaujintame dvare bus įrengta viešoji erdvė renginiams, edukacijų salės, muziejus ir svečių kambariai.
Kultūros ministerijalengvatinės paskolosfinansavimas
Rodyti daugiau žymių