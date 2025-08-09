Po pareikštų kaltinimų – B. Vanago atsakas: „Esu minimas dėl didesnio rezonanso“

„Byla, kurioje nuskambėjo mano vardas, pagaliau perduota teismui ir galiu išsakyti ir teisme apginti savo poziciją“, – šeštadienio rytą feisbuke rašė B. Vanagas.
„Prieš kelis mėnesius man buvo mestas įtarimas, kad dalyvauju neaiškiose europinės paramos schemose. Tai yra visiškas išsigalvojimas. Darau prielaidą, kad esu minimas dėl didesnio rezonanso“, – pridūrė jis.
Lenktynininkas tikina, jog nei jis, nei jo vadovaujama įmonė nėra gavusi jokių europinių paramų.
„Všį „Nacionalinis automobilių klubas“ ir Benediktas Vanagas nėra teikę paraiškų ir nėra gavę jokios europinės paramos. Mano vadovaujamai organizacijai buvo suteikta paslauga, todėl šie vardai figūruoja viešojoje erdvėje“, – tikino lenktynininknas.
„Mobilaus serviso paslaugą teikia bendrovė „Gerdista“. Ji nėra teisiškai susijusi nei su „Nacionaliniu automobilių klubu“, nei su B. Vanagu. Bet koks siejimas yra dirbtinas ir pritemptas, o tą, jei reiks, bus galima įrodyti teisme“, – akcentavo B. Vanagas.
ELTA primena, kad Europos prokuratūra atliko tyrimą dėl vieno žymiausių Lietuvos automobilių lenktynininko, įvairių renginių organizatoriaus B. Vanago apgaule įgytos šimtatūkstantinės europinės paramos.
Įtarimai veikiant bendrininkų grupėje pareikšti jam pačiam ir dar vienam asmeniui, taip pat lenktynininko viešajai įstaigai „Nacionalinis automobilių klubas“, balandį paskelbė portalas 15min.lt.
Tyrimas buvo atliekamas dėl galimo neteisėto paramos pasisavinimo vykdant mobilaus technikos serviso projektą.
Teisėsauga įtarė, kad B. Vanago viešoji įstaiga per tarpininkę – Vilniaus rajone registruotą įmonę „Gerdista“ – neteisėtai įsigijo 150 tūkst. eurų.
