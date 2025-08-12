Įjungta nauja 330 kV elektros perdavimo linija – naudinga Vilniaus plėtrai

Šis projektas yra dalis vadinamojo elektros greitkelio tarp šalies vakaruose sparčiai besivystančių atsinaujinančios energetikos pajėgumų ir rytuose augančio elektros vartojimo.
„Naujoji linija Vilnius–Neris, kurią sudaro net 252 atramos, sujungia dvi pagrindines transformatorių pastotes (Vilniaus TP ir Neries TP), teikiančias elektros energiją Vilniaus miestui ir rajonui. Šis projektas svarbus, nes, augant gyventojų skaičiui sostinės regione, didėja ir elektros energijos poreikis, todėl turime sustiprinti tinklą. Be to, po sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais, suformavome elektros perdavimo žiedą aplink Vilnių“, – sako Rokas Masiulis, „Litgrid“ vadovas.
Vilnius–Neris statybos metu nutiesta 58 km ilgio nauja linija nuo Neries transformatorių pastotės Nemenčinėje iki taško Marijampolio seniūnijoje, kur ji susijungia su esama linija Vilnius–Molodečno.
Taip pat esamame inžineriniame koridoriuje rekonstruota 23 km ilgio oro linijos Vilnius–Molodečno atkarpa nuo susijungimo taško iki Vilniaus transformatorių pastotės Trakų Vokėje, Vilniaus miesto Panerių seniūnijoje. Šioje atkarpoje nuo susijungimo taško iki Vilniaus pastotės buvo linija buvo visiškai rekonstruota, senos atramos ir laidai pakeisti naujais.
Įjungus naują elektros perdavimo liniją Vilnius–Neris kartu su jau esančiomis 330 kV linijomis Lietuvos elektrinė–Vilnius, Lietuvos elektrinė–Neris aplink sostinę sukuria 330 kV elektros perdavimo linijų žiedą.
Vilnius–Neris linijos projektavimo ir rangos darbus atliko įmonė „Žilinskis ir Co“. Rangos darbų vertė siekia 48,9 mln. eurų., o bendra Projekto vertė 55,1 mln. eurų
Siekiant sumažinti poveikį aplinkai Vilnius–Neris linijoje įgyvendintos įvairios aplinkosauginės priemonės. Ši teritorija išsiskiria ornitofaunos įvairove, todėl bendradarbiaujant su Lietuvos ornitologų draugija įrengti specialūs inkilai pelėdoms ir apuokams.
Dar 4 sinchronizacijos programos projektai (330 kV „Mūšos“ skirstyklos statyba, naujų sinchroninių kompensatorių įrengimas, energijos balanso ir papildomų paslaugų valdymo sistemos įdiegimas, 330 kV „Darbėnų“ skirstyklos statyba) bus visiškai užbaigti iki 2025 m. pabaigos. „NordBalt“ jungties valdymo sistemos atnaujinimas bus baigtas 2026 metais. „Litgrid“ taip pat įgyvendina sausumos jungties su Lenkija „Harmony Link“ projektą.