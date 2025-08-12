Paaiškėjo, kuriuose prekybos tinkluose rugpjūtį apsipirksite pigiausiai

Palyginus tyrimo metu nupirktų prekių krepšelių kainų vidurkius paaiškėjo, kad prekybos tinkle „Lidl“ jis siekė 39,24 euro, „Norfa“ – 41,09 euro, „Rimi“ – 41,79 euro, „Maxima“ – 41,97 euro, o „Iki“ – 43,34 euro.
Tyrimo duomenys rodo, kad pieno produktai pigiausiai kainavo „Rimi“ prekybos tinkle – 7,76 euro, o brangiausiai „Iki“ prekybos tinkle – 8,89 euro. Kainų skirtumas tarp jų – 1,13 euro.
Tuo metu mažiausia mėsos produktų kaina buvo fiksuota „Lidl“ prekybos tinkle – 10,63 euro. Aukštesne mėsos produktų kaina labiausiai išsiskyrė prekių krepšelis „Maxima“ prekybos tinkle, kur jis siekė 12,57 euro. Skirtumas tarp mažiausios ir didžiausios kainos sudarė 1,94 euro.
Grūdinės kilmės produktai pigiausiai kainavo „Lidl“ – 3,04 euro, o brangiausiai „Rimi“ – 3,36 euro. Skirtumas tarp mažiausios ir didžiausios kainos – 0,32 euro.
Taip pat tyrimo metu paaiškėjo, kad mažiausia vaisių ir daržovių kaina siūloma „Lidl“ – 1,98 euro, o didžiausia „Rimi“ – 2,54 euro. Skirtumas tarp mažiausios ir didžiausios kainos buvo 0,56 euro. Mažiausia gėrimų kaina taip pat fiksuota „Lidl“ – 9,94 euro. Tuo metu brangiausia šios produktų kategorijos kaina rasta „Iki“ – 10,54 euro. Skirtumas tarp mažiausios ir didžiausios kainos siekė 0,60 euro.
Rezultatai rodo, kad likusių krepšelio produktų – juodojo šokolado, baltojo cukraus, saulėgrąžų aliejaus ir vištų kiaušinių – mažiausia kaina fiksuota „Rimi“ – 5,67 euro, o didžiausia „Iki“ – 6,06 euro. Skirtumas tarp mažiausios ir didžiausios kainos buvo lygus 0,39 euro.
Tyrimas atliktas šių metų rugpjūčio 5 d. Jo metu „SeeNext“ slapti pirkėjai lankėsi Vilniaus ir Kauno penkių didžiausių šalies prekybos tinklų parduotuvėse – „Iki“, „Lidl“, „Maxima XX“, „Norfa XL“ ir „Rimi Hyper“.
Apsipirkimui buvo pasirinktas 24 pigiausių dažno vartojimo prekių krepšelis. Jį sudarė iš skirtingų maisto kategorijų atrinktos prekės: pieno, mėsos, grūdinės kilmės, bakalėjos produktai, vaisiai, daržovės ir gėrimai.
prekybos tinklaspirkiniaikrepšelis
Rodyti daugiau žymių