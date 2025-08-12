Žinios, kurios šviečia.
VERT su Baltijos šalių reguliuotojais tirs įtariamus pažeidimus elektros balansavimo rinkoje

2025 m. rugpjūčio 12 d. 13:15
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) kartu su Latvijos ir Estijos reguliuotojais atliks vertinimą dėl praėjusią savaitę regiono rinkoje užfiksuotų elektros balansavimo kainų svyravimų.
Reguliuotojai kai kuriuos rinkos dalyvius įtaria galimai pažeidus didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo reglamento (REMIT) reikalavimus, susijusius su draudimu manipuliuoti elektros rinkoje.
Pagal Baltijos šalių perdavimo sistemos operatorių viešai skelbiamą informaciją, rugpjūčio pradžioje buvo stebimi balansavimo energijos kainų šuoliai, viršijantys 10 tūkst. eurų už megavatvalandę (MWh).
Rinkos reguliuotojo teigimu, įprastai tokiose situacijose, sistemoje trūkstant energijos, kaina siekia apie 360 eurų už MWh, o esant pertekliui – krenta žemiau nulio.
„Kartu su Latvijos ir Estijos reguliuotojais ketiname pradėti išsamų tyrimą, kad įsitikintume, jog visi rinkos dalyviai laikosi REMIT reglamento reikalavimų, kurie draudžia manipuliuoti ir piktnaudžiauti vykdant prekybą elektros energija ir teikia pasiūlymus, atitinkančius realias gamybos sąnaudas ar kaštus alternatyviose energijos rinkose“, – pranešime cituojamas VERT pirmininkas Renatas Pocius.
Reguliuotojų teigimu, situacija, kai rinkos dalyvis be teisėto techninio, reguliavimo ar ekonominio pagrįstumo nepateikia turimų gamybos pajėgumų didmeninėje rinkoje arba juos pateikia už kainą, kuri žymiai viršija ribines gamybos sąnaudas arba alternatyvius kaštus, gali būti laikoma REMIT pažeidimu.
Pasak VERT, esant pagrįstoms priežastims, įtartini pasiūlymai gali būti tiriami tiek perdavimo sistemos operatorių, tiek nacionalinių reguliavimo institucijų.
Baigus kiekvieną tyrimą, jei bus patvirtintas teisės aktų pažeidimas, reguliuotojai skirs sankcijas pagal REMIT ir nacionalinius teisės aktus.
ElektraRinkaValstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT)

