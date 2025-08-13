Žinios, kurios šviečia.
„Artea“ banką palieka D. Šorienė ir D. Savickas

2025 m. rugpjūčio 13 d. 09:00
„Artea“ banką palieka valdybos nariai Daiva Šorienė ir Donatas Savickas, praneša įstaiga per Vilniaus „Nasdaq“ biržą.
„Kartu su banku užaugę vadovai Daiva Šorienė ir Donatas Savickas atliko labai svarbų vaidmenį kuriant modernų, atsakingą, į klientų poreikius orientuotą banką. Savo ir visos „Artea“ banko grupės vardu dėkoju už lyderystę, lojalumą, atsidavimą komandai ir kartu įveiktus prasmingus ir reikšmingus iššūkius“, – pranešime cituojamas banko administracijos vadovas ir valdybos pirmininkas Vytautas Sinius.
Kaip praneša bankas, Finansų tarnybos vadovo pareigose D.Savicką laikinai pakeis Tomas Varenbergas, kuris šiuo metu vadovauja Investicijų valdymo tarnybai. Tuo metu vietoje D.Šorienės Verslo klientų tarnybos vadovo pareigas užims dabartinis Vilniaus regiono verslo klientų vadovas Rimvydas Mockus.
„Artea“ yra didžiausias lietuviško kapitalo bankas šalyje ir vienintelis, listinguojamas „Nasdaq“ akcijų biržoje.
Pagrindiniai banko akcininkai – turto valdymo bendrovė „Invalda INVL“, konsultacijų bendrovės „Tesonet Global“ ir „Willgrow“ bei tarptautinis Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB).
„Artea“ grupei priklauso bankas, investicinių ir pensijų fondų valdymo įmonė „Artea Asset Management“, gyvybės draudimo bendrovė „Artea Life Insurance“ bei lizingo bendrovė „Artea lizingas“.
