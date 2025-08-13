Dalijasi patarimais, kaip keliauti su vaikais: pasiruošti skrydžiui bus lengviau

LTOU duomenimis, augant keleivių srautams Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostuose, daugėja ir asmenų, kurie keliauja šeimomis. Šiuo metu šeimos su vaikais sudaro apie 15 proc. visų oro uostų keleivių.
Pasirengti skrydžiui, ypač kai šeimoje yra mažas vaikas, ne visada paprasta. Todėl aviacijos ekspertai tėvams siūlo atkreipti dėmesį į tai, kad, pavyzdžiui, šeimoms su mažais vaikais bei būsimoms mamoms oro uostai suteikia galimybę aviacijos saugumo patikrą atlikti greičiau.
Kviečia naudotis patogumais
Planuodami išvykas su kūdikiais, dauguma tėvų visada atkreipia dėmesį, ar galės rasti vaiko priežiūros kambarį. Vilniaus ir Kauno oro uostuose yra įrengti net keli tokie kambariai, kuriuos paprasta rasti pakeliui prie įlaipinimo vartų arba judant atsiimti bagažo.
Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostuose galima nemokamai naudotis vaikiškais vežimėliais, kurie stovi pažymėtose vietose. Atvykimo metu vežimėlius keleiviai ras oro uostų galerijose.
Aviacijos saugumo patikros metu praverčia ir specialios kėdutės kūdikiams. Tėvams atsilaisvina rankos atlikti patikroje numatytus veiksmus – rodyti laipinimo kortelę, paruošti bagažą ir kt.
Siūlo pasinerti į skaitymo malonumą ir atrasti žaidimų zonas
Kad laikas laukiant skrydžio neprailgtų, Vilniaus oro uostas tėvams ir vaikams įrengė jaukią biblioteką. Išvykimo salėje, antrame aukšte, galima rasti lietuvių autorių grožinės ir negrožinės literatūros, užsienio rašytojų kūrinių bei vaikiškų knygelių. Skaitymo erdvė su knygomis ir kitais skaitiniais keleivių taip pat laukia Ne Šengeno zonos pirmame aukšte.
Keliaujančioms šeimoms laukti bagažo smagiau, nes greta yra specialiai įrengta žaidimų erdvė. O Vilniaus oro uosto atvykimo salėje šalia patogių sofų mažieji gali pažaisti su specialia sensorine lenta. Žaidimų zona mažųjų laukia ir Kauno oro uoste, Šengeno erdvėje.
Vaikai privalo turėti asmens dokumentus
Dažniau su vaikais keliaujantys tėvai žino, kad kelionės sėkmę nemažai lemia tinkamas pasiruošimas.
Kiekvienam keliaujančiam vaikui būtina turėti galiojantį asmens dokumentą –tapatybės kortelę arba pasą. Vaiko gimimo liudijimas nėra keliauti leidžiantis dokumentas. Be to, verta žinoti, jog ne visos šalys (pavyzdžiui, Turkija ar Egiptas) asmens tapatybės kortelę pripažįsta kelionės dokumentu, todėl vaikui būtina turėti pasą.
Jeigu vaikas į kelionę skrenda tik su vienu iš tėvų arba lydinčiu asmeniu, priklausomai nuo šalies, į kurią skrendama (priklauso Šengeno erdvei ar ne), gali prireikti notaro patvirtinto kito tėvo ar abiejų tėvų leidimo.
Prieš vykstant į pasirinktą šalį, taip pat reikėtų pasidomėti, kokie skiepai joje yra būtini ar bent rekomenduojami. Kai kuriose šalyse tam tikri skiepai yra privalomi ir jie turi būti surašyti į skiepų pasą, kurį būtina turėti kelionės metu.
Pataria susidėti bagažą, kad viskas būtų po ranka
Ne mažiau svarbus ir emocinis nusiteikimas. Todėl psichologai pataria iš anksto su vaikais pasikalbėti apie kelionę, papasakoti apie oro uoste laukiančias procedūras ir susitarti dėl elgesio taisyklių. Kad vaikai jaustųsi ramiau skrydžio metu, derėtų iš anksto apgalvoti ir į rankinį bagažą įsidėti jų mylimą žaislą, gertuvę, knygelę, sauskelnių, drėgnų servetėlių ir kt.
Tėvams, keliaujantiems su vaikais, leidžiama imti skysčių vaikui (paruošto pieno mišinio, arbatos, sulčių, tyrelių ar pan.) tiek, kiek gali prireikti kelionėje. Skysčių ir maisto vaikams nereikia dėti į plastikinį maišelį, kaip kitų rankiniame bagaže vežamų skysčių, tačiau vykstant aviacijos saugumo patikrai, juos reikia parodyti tikrinančiam oro uosto darbuotojui.
Prieš skrydį vaikams rekomenduojama vengti saldaus ir riebaus maisto, nes skrydžio metu tai gali sukelti pykinimą. Orlaiviui kylant ar leidžiantis, patariama vaikui duoti atsigerti arba mėtinį saldainį, o kūdikį – pamaitinti krūtimi, duoti jam čiulptuką ar atsigerti.
Keleiviams padedantys LTOU darbuotojai pastebi, kad šeimoms ypač patogu skrydžiui užsiregistruoti iš anksto internetu – tai sutaupo laiko, nes nereikia laukti eilėje. Taip pat pravartu būti išsiaiškinus oro bendrovės taisykles dėl įrangos gabenimo bei paslaugų mažamečiams. Mat skrydžių bendrovės taiko skirtingas taisykles dėl leistino nemokamo registruoto bagažo kiekio bei svorio.