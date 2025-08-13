Žinios, kurios šviečia.
Italija kenčia nuo programišių: pavogė dešimčių tūkstančių svečių asmens duomenis

2025 m. rugpjūčio 13 d. 16:07
Jūras Barauskas
Nusikalstama programišių grupuotė iš Italijos viešbučių gavo dešimčių tūkstančių poilsiautojų asmens duomenis, surinktus iš asmens tapatybės dokumentų, kurių prašoma registruojantis.
Kaip trečiadienį pranešė Italijos policija, pastarosiomis dienomis „Mydocs“ pasivadinusi grupuotė internete siūlė parduoti apie 70 000 dokumentų duomenis.
Nuo įsilaužėlių nukentėjo aukštos klasės viešbučiai, veikiantys tokiuose miestuose kaip Venecija ir Triestas, taip pat Kaprio saloje.
Policijos teigimu, įsilaužėliai nuo birželio mėnesio neteisėtai prisijungė prie įvairių viešbučių rezervavimo sistemų. Tai leido jiems gauti didelės raiškos pasų, asmens tapatybės kortelių ir kitų turistų bei verslo keliautojų naudojamų dokumentų skenuotes.
Italijos valstybinė skaitmeninių reikalų agentūra (AgID) pranešė, kad šiuo metu pikseliuoti dokumentai pardavinėjami tamsiajame internete, o jų kainos svyruoja nuo 800 iki 10 000 eurų.
Pasak dienraščio „Corriere del Veneto“, vienas iš nukentėjusių viešbučių yra keturių žvaigždučių Venecijos viešbutis „Ca' dei Conti“, iš kurio, kaip pranešama, pavogta 38 000 dokumentų duomenys.
Italijoje registruodamiesi viešbutyje svečiai privalo pateikti asmens tapatybės dokumentą, o registratūroje paprastai padaroma jo kopija. Dabar daugelis viešbučių naudoja kompiuterines sistemas, kurios šį skaitmeninimo procesą automatizuoja.
