Karštis Vokietijoje verčia didinti oro kondicionierių gamybą ir importą

2025 m. rugpjūčio 13 d. 09:26
Marius Jakštas
Vokietijai susiduriant su vis karštesnėmis vasaromis, šalis gamina ir importuoja vis daugiau oro kondicionierių.
Federalinės statistikos tarnybos duomenimis, praėjusiais metais oro kondicionierių gamyba šalyje išaugo daugiau nei 92 proc. – nuo 164,7 tūkst. vienetų 2023 m. iki beveik 317 000 tūkst. vienetų. Per pastaruosius penkerius metus gamyba išaugo apie 75 proc.
Per tą laikotarpį taip pat smarkiai išaugo importas.
Importuotų oro kondicionierių vertė nuo 2019 m. išaugo 48,2 proc. iki 949 mln. eurų 2024 m., nedaug nusileisdama 2023 m. metų rekordui – 957 mln. eurų. Svarbiausia tiekėja buvo Italija, kurios eksportas į Vokietiją sudarė ketvirtadalį importuotų vienetų, po jos sekė Kinija ir Švedija. Į šiuos skaičius neįtrauktos transporto priemonėms skirtos oro kondicionavimo sistemos.
Vokietija, kurios gyventojų komfortas istoriškai nebuvo itin susietas su oro kondicionavimo poreikiu, susiduria su vis dažnesnėmis ir intensyvesnėmis vasaros karščio bangomis, todėl didėja vėsinimo sistemų paklausa namuose, biuruose ir viešuosiuose pastatuose.
