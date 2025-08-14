FNTT tyrime dėl Paluckų verslų – naujos detalės: atliktos kratos, sulaikyti dar 4 asmenys

Kaip ketvirtadienį, rugpjūčio 14 d., paskelbė FNTT, tiriant bylai reikšmingas aplinkybes trečiadienį tarnybos pareigūnai atliko ne mažiau 10 kratų Vilniaus, Klaipėdos ir kitose apskrityse, įtariamųjų gyvenamosiose bei darbo patalpose, automobiliuose. Kratų metu buvo paimti tyrimui reikalingi dokumentai bei kiti svarbūs daiktai.
„Per kratas sulaikyti dar 4 asmenys, jiems įteikti pranešimai apie įtarimus, sprendžiami klausimai dėl kardomųjų priemonių skyrimo“, – teigiama FNTT pranešime spaudai.
Trečiadienį LNK žinios ir portalas Lrytas paskelbė, kad, tiriant galimas nusikalstamas veikas, buvo sulaikytas buvusio premjero Gintauto Palucko brolis Danas Paluckas, tačiau FNTT to nepatvirtina.
FNTT atlieka ikiteisminį tyrimą dėl galimo kreditinio sukčiavimo, susijusio su bendrovės „Garnis“ įgyta lengvatine 200 tūkst. eurų paskola, bei galimo kreditinio sukčiavimo, dokumentų klastojimo bendrovei „Dankora“ galimai apgaule įgijus daugiau nei 136 tūkst. eurų ES finansinės paramos lėšų, galimo papirkimo bei kyšininkavimo įtariant, kad veikos galėjo būti padarytos veikiant organizuotoje grupėje.
Anksčiau skelbta, kad atliekant minėtą ikiteisminį tyrimą, rugpjūčio pradžioje, buvo sulaikytas įmonės „Dankora“ direktorius Kostas Mikalajūnas.
Liepos pabaigoje pareigūnai atliko dešimtis kratų ir kitų procesinių veiksmų bendrovės „Dankora“ projekto įgyvendinimo vietoje, įmonės registracijos vietoje, įmonės direktoriaus K.Mikalajūno ir akcininkų gyvenamosiose patalpose, automobiliuose, kitose tyrimui reikšmingose vietose, paimti tyrimui reikalingi dokumentai, kiti daiktai. Anot tarnybos, kratos taip pat atliekamos kitose galimai susijusiose Lietuvos įmonėse.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT)Gintautas Paluckas tyrimaiGarnis
Rodyti daugiau žymių