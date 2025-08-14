Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
VerslasRinkos pulsas

Iš Lietuvos pašto – svarbi žinia: jau šį mėnesį JAV pradės taikyti muitus mažos vertės siuntoms

2025 m. rugpjūčio 14 d. 08:56
Lrytas.lt
JAV paskelbė, kad nuo 2025 m. rugpjūčio 29 d. bus panaikinta vadinamoji de minimis išimtis, leidžianti be muito mokesčių į šalį įvežti siuntas, kurių vertė siekia iki 800 JAV dolerių.
Daugiau nuotraukų (1)
Šiuo metu Lietuvos paštas, kartu su kitų šalių pašto operatoriais, laukia papildomų JAV muitinės ir kitų atsakingų institucijų išaiškinimų dėl tikslios mokesčių apskaičiavimo tvarkos ir taisyklių taikymo. Gavęs patvirtintą informaciją, Lietuvos paštas savo klientus informuos atskirai.
Atkreipiame dėmesį, kad siuntos, išsiųstos artėjant 2025 m. rugpjūčio 29 d. įsigaliosiančiam pokyčiui, gali susidurti su laikinu neapibrėžtumu siuntų apdorojimo procesuose. Rekomenduojame planuojant siuntimą į JAV atsižvelgti į šią aplinkybę.
Šis pokytis nebus taikomas į JAV siunčiamiems dokumentams, atvirlaiškiams ir dovanoms, kurių nurodyta vertė neviršija 100 JAV dolerių.
Su oficialiu JAV valdžios pranešimu apie de minimis išimties panaikinimą galite susipažinti Baltųjų rūmų interneto svetainėje.
Lietuvos paštasMuitasJAV
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.