Iš Lietuvos pašto – svarbi žinia: jau šį mėnesį JAV pradės taikyti muitus mažos vertės siuntoms

Šiuo metu Lietuvos paštas, kartu su kitų šalių pašto operatoriais, laukia papildomų JAV muitinės ir kitų atsakingų institucijų išaiškinimų dėl tikslios mokesčių apskaičiavimo tvarkos ir taisyklių taikymo. Gavęs patvirtintą informaciją, Lietuvos paštas savo klientus informuos atskirai.
Atkreipiame dėmesį, kad siuntos, išsiųstos artėjant 2025 m. rugpjūčio 29 d. įsigaliosiančiam pokyčiui, gali susidurti su laikinu neapibrėžtumu siuntų apdorojimo procesuose. Rekomenduojame planuojant siuntimą į JAV atsižvelgti į šią aplinkybę.
Šis pokytis nebus taikomas į JAV siunčiamiems dokumentams, atvirlaiškiams ir dovanoms, kurių nurodyta vertė neviršija 100 JAV dolerių.
Su oficialiu JAV valdžios pranešimu apie de minimis išimties panaikinimą galite susipažinti Baltųjų rūmų interneto svetainėje.
Lietuvos paštasMuitasJAV
