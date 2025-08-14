Puiki žinia keliautojams: iš Palangos oro uosto kels sparnus nauja kryptimi

Skrydžiai numatomi nuo 2026 m. kovo 31 d. iki birželio vidurio ir nuo rugsėjo 21 d. iki lapkričio pradžios.
Teigiama, kad naujasis maršrutas yra skirtas patenkinti vis augančią atostogų kelionių paklausą iš Vakarų Lietuvos ir kaimyninių Latvijos regionų. Kelionės bilietai jau parduodami oficialioje organizatoriaus svetainėje.
Vertinant statistiką, Graikija yra trečia populiariausia visų „Join UP! Baltic“ klientų kelionių kryptis po Turkijos ir Egipto. Kreta taip pat yra labai populiari kryptis ir tarp Lietuvos keliautojų - dėl ilgo vasaros sezono, kuris trunka nuo pat pavasario iki spalio vidurio, smėlio paplūdimių, istorinių vietų, savo tradicinės virtuvės ir gerai išvystytos turizmo infrastruktūros.
Heraklionas taps ketvirtąja tiesiogine atostogų kryptimi, kurią „Join UP! Baltic“ vykdys iš Palangos oro uosto. Kelionių organizatorius iš Palangos jau suplanavęs vykdyti skrydžius į Antaliją (Turkija), Šarm el Šeichą ir Hurgadą (Egiptas).
„Keliautojai vis labiau vertina tiek mūsų siūlomų tiesioginių skrydžių patogumą, tiek sutaupytą laiką keliaujant į oro uostą“, – sako Aurimas Janušauskas, „Join UP! Baltic“ generalinis direktorius.
„Įtraukdami Heraklioną į savo kitų metų vasaros tvarkaraštį iš Palangos, mes palengviname atostogautojams iš Vakarų Lietuvos ir kaimyninių Latvijos regionų galimybę greičiau ir patogiau pasiekti Graikiją, sutaupant laiko ilgoms kelionėms į oro uostą.“
„Džiaugiamės, kad mūsų besitęsianti partnerystė su kelionių organizatoriumi toliau sėkmingai padeda plėsti atostogų skrydžių geografiją Palangos oro uoste ir toliau formuoti įpročius Vakarų Lietuvos bei Latvijos gyventojams rinktis šį oro uostą. Būsimas maršrutas keliautojams iš Vakarų Lietuvos ir kaimyninių regionų Latvijoje suteiks dar daugiau patogių galimybių kitų metų vasaros atostogoms, o Palangos oro uostas, kuris jau ir pastaruoju metu demonstruoja rekordinius augimo tempus, turės visas galimybes išlaikyti keleivių apimčių augimą", - teigia Lietuvos oro uostų vadovas Simonas Bartkus.
