VerslasRinkos pulsas

Stebi, kas vyksta darbo rinkoje: per liepą – 3 tūkstančiai naujų bedarbių

2025 m. rugpjūčio 14 d. 10:27
Sulėtėjus grįžimui į darbo rinką ir ūgtelėjus naujų bedarbių srautui, registruotų bedarbių skaičius per liepos mėnesį paaugo 3,1 tūkst. arba 2 proc. ir siekia 156,4 tūkst., skelbia Valstybės duomenų agentūra.
Jos duomenimis, registruotas nedarbas per mėnesį didėjo 0,2 proc. punktais iki 8,6 proc. ir per metus išliko nepakitęs.
Agentūros teigimu, nors, kaip įprasta vidurvasariui, darbo rinka liepą buvo pasyvesnė, dirbančiųjų skaičius šalyje išliko stabilus.
Remiantis „Sodra“ duomenimis, 2025 m. rugpjūčio 1 d. apdraustųjų buvo 1,46 mln. – 0,7 tūkst. asmenų arba 0,05 proc. mažiau nei prieš mėnesį (2025 m. liepos 1 d.)
Visgi, lyginant su situacija prieš metus, dirbančiųjų skaičius susitraukęs 2,5 tūkst. arba 0,2 proc.
Liepą dirbančiųjų skaičius labiausiai didėjo didmeninės ir mažmeninės prekybos (0,9 tūkst. augimas), apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų (0,3 tūkst.), žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės (0,1 tūkst.) sektoriuose.
Tuo metu dirbančiųjų skaičius labiausiai traukėsi švietimo (3,4 tūkst. mažėjimas), transporto ir saugojimo (0,4 tūkst.), administracinės ir aptarnavimo veiklos (0,4 tūkst.) sektoriuose.
Per liepą į Užimtumo tarnybą kreipėsi 25,5 tūkst. bedarbių – 1,6 tūkst. arba 6,6 proc. daugiau nei per birželio mėnesį.
Dirbti pradėjo 17,3 tūkst. Užimtumo tarnybos klientų – mažiausiai nuo metų pradžios, mažėjo ir įsitraukimas į aktyvios darbo rinkos politikos priemones.
