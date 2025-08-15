Palygino Europos dangų: virš Ukrainos – įspūdingas kontrastas

Ukrainos dangus ne taip seniai buvo tiek pat užimtas kaip visoje Europoje, tačiau nuo 2022 m. vasario civiliniai lėktuvai buvo pakeisti okupantų leidžiamomis raketomis, dronais. Apie tai primena „Instagram“ paskyros „Ukraine.ua“ autoriai.
Kai kurios oro linijos jau laukia, kuomet bus atverta Ukrainos oro erdvė civilinei aviacijai. Apie tai šiemet skelbė Baltijos šalių oro linijų bendrovė „airBaltic“. Pastaroji siekia atnaujinti reguliarius skrydžius į Ukrainą ir iš jos, kai tik bus atidaryta oro erdvė ir gauti visi būtini leidimai. Oro bendrovė būtų pasirengusi vėl įtraukti Kyjivą ir Lvivą į savo maršrutų tinklą.
Tuo metu pigių skrydžių oro linijų bendrovė „Ryanair“ šią vasarą pareiškė, kad pasibaigus karui Ukrainoje ir pasirašius taikos sutartį, Ukraina privalo taikyti dideles oro uostų mokesčių nuolaidas oro linijų bendrovėms. Priešingu atveju „Ryanair“ pagrasino sumažinti skrydžių apimtis. Apie tai skelbė portalas „Reuters“.
Pasirašius taikos sutartį, „Ryanair“ tikisi organizuoti iki 30 skirtingų krypčių skrydžių į Europos miestus iš iš Ukrainos oro uostų. Lėktuvai galėtų kilti iš Kyjevo, Lvivo. Skrydžiai iš Odesos priklausytų nuo to ar oro uosto kilimo ir tūpimo takai būtų suremontuoti.