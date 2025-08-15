Šalia Palangos planuoja statyti neeilinį objektą – tokia nuosavybės forma išplitusi Vakaruose

Jau pristatyti pirmojo etapo projektiniai pasiūlymai, pagal kuriuos naujai suformuotame žemės sklype Kunigiškėse norima statyti 9 pastatus, kuriuose iš viso būtų daugiau nei šimtas kambarių.
Šiuos namus irgi planuojama statyti dalimis, pradedant keturiais korpusais su 53 kambariais.
„Vakarų ekspreso“ žiniomis, tai bus pirmasis Lietuvoje pakaitinio atostogų būsto kompleksas – tokia nuosavybės forma jau egzistuoja Vakaruose, ten ją įprasta vadinti „timeshare“.
Jis pasižymi tuo, kad už sutartą mokestį tam tikra nuosavybė išperkama konkrečiam atostogų laikui: pavyzdžiui, vienas savininkas turi teisę būstu naudotis kasmet pirmas dvi rugpjūčio savaites, kitas – likusį vasaros laiką ir taip toliau.
Tokie savininkai dalijasi būsto kainą bei jo priežiūros, valdymo, draudimo išlaidas, taip pat komunalinius mokesčius.
Ši būsto forma pasaulyje vertinama įvairiai – ji giriama už tai, kad yra pigesnis pasirinkimas nei apartamentų nuoma kurorte atostogų sezono metu, tačiau tarp trūkumų įvardijamas ribotas lankstumas dalijantis laikinais namais.
Projektą Palangoje vysto Vilniaus įmonė „Saulė jūra“, kurios akcininkai yra statybų bendrovės „Gilesta“ vadovai bei įmonė „Grafija“, kurią netiesiogiai kontroliuoja vienas iš turtingiausių Lietuvos žmonių Mindaugas Mizaras.
Vystytojui priklausančiame 5,7 hektaro ploto sklype, kuriam suteiktas Paliepgirių kelio adresas, taip pat planuojamas sporto aikštynas ir lauko baseinas, pietinis teritorijos pakraštys ribojasi su mišku.
Ateityje kompleksas gali būti išplėstas iki 32 pastatų, numatoma Palangos savivaldybės paviešintuose projektiniuose pasiūlymuose.
Antradienį, rugpjūčio 12 d., „Vakarų ekspreso“ klausimus dėl investicijų dydžio ir projekto vykdymo terminų gavusi bendrovė „Saulė jūra“ negalėjo į juos atsakyti, tačiau šią informaciją žadėjo pateikti vėliau.