JAV rastas telkinys, galintis pakeisti pasaulinę pusiausvyrą itin svarbioje rinkoje

Telkinį eksploatuos jo savininkė, bendrovė „American Rare Earths Ltd.“.
Tačiau kasyba turės įtakos Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) įtakai pasaulyje ir padarys jas pagrindine jėga tiekiant pagrindines medžiagas, reikalingas švarios energijos sektoriaus plėtrai.
Pažymima, kad Vajomingas yra kalnuota valstija, kurioje yra visa reikalinga infrastruktūra projektui plėtoti, įskaitant reikiamą vandens kiekį. Be to, Vajominge yra daug kvalifikuotų darbuotojų.
„Mineralizacija atitinka tradicinius apdorojimo metodus, o tai yra pagrindinis veiksnys, mažinantis eksploatacijos išlaidas. Dėl mažesnio radioaktyviųjų elementų, tokių kaip uranas ir toris, paplitusių retųjų žemių metalų telkiniuose, kiekio, poveikis aplinkai taip pat atrodo minimalus“, – teigiama straipsnyje.
Remiantis vertinimais, „Halleck Creek“ projekte yra iki 2,63 milijardo tonų retųjų žemių elementų. Kaip pažymi portalas, šis skaičius reiškia uolienų, kuriose yra didelės koncentracijos retųjų žemių elementų ir kuriuos galima išgauti ekonomiškai naudingu būdu, kiekį.
Tačiau turtingose uolienose gali būti rasta daug daugiau retųjų žemių elementų.
Konkrečiai, telkinyje yra apie 8,64 milijono tonų bendrų retųjų žemių elementų oksidų (TREO), įskaitant neodimį (Nd) ir prazeodimą (Pr). Jie, taip pat telkinyje esantys disprozis ir terbis, yra būtini elektromobilių gamybai ir kitoms pramonės šakoms.
„Tai vienas iš nedaugelio projektų, galinčių tiekti šias kritiškai svarbias medžiagas dideliais kiekiais“, – sakė generalinis direktorius Chris Gibbs spaudos pranešime „American Rare Earths Ltd.“
Kaip rašo mining.com, bendrovė taip pat pažymėjo, kad didelę dalį (26 %) sudaro magnetiniai retųjų žemių elementai. Atsižvelgiant į Kinijos įvestus eksporto apribojimus, jie yra labai paklausūs.
Tikimasi, kad telkinys patenkins JAV paklausą mažiausiai 20 metų, o pirmoji gamyba prasidės 2029 m.
Birželį smarkiai išaugo retųjų žemių magnetų eksportas iš Kinijos į JAV. Analitikai tai vertina kaip atnaujinimą medžiagų tiekimą elektromobilių ir vėjo turbinų gamybai.
Eksportas išaugo sudarius sandorius, kuriuose retųjų žemių mineralų ir magnetų tiekimas į JAV susietas su Nvidia mikroschemų pardavimo Kinijai atnaujinimu.
Primename, kad, remiantis „The Wall Street Journal“ duomenimis, Kinija naudoja kontrolę retųjų žemių metalų kaip prievartos ir šantažo priemonę. Ypač Japonijos atžvilgiu.
Šaltinis: unian.net