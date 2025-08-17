Elektroninių ryšių sektoriaus pajamos antrąjį metų ketvirtį siekė 230,6 mln. eurų

Kaip skelbia Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT), didžiąją pajamų dalį – 87,4 proc. (201,6 mln. eurų) – sudarė mažmeninės elektroninių ryšių paslaugų pajamos, kurios per metus ūgtelėjo 3,9 proc. Tarnybos duomenimis, tokį augimą lėmė padidėjusios interneto paslaugų pajamos, kurios per metus išaugo 6,4 proc. ir siekė 138,7 mln. eurų.
Tuo metu mobiliojo interneto paslaugų pajamos per metus išaugo 6,8 proc. ir sudarė beveik pusę visų sektoriaus pajamų – 106,7 mln. eurų.
RRT teigimu, per metus 5G technologijos vartotojų išaugo dvigubai – antrąjį šių metų ketvirtį ja naudojosi 19,8 proc. (0,8 mln.) mobiliojo interneto vartotojų. Tačiau LTE (4G) vis dar išlieka dominuojančia technologija – ja naudojosi 73,2 proc. (2,9 mln.) vartotojų. Taip pat atitinkamai 77,7 proc. (apie 373 mln. GB) visų duomenų buvo perduota per LTE, o 22 proc. (apie 106 mln. GB) – per 5G.
„5G technologijos plėtra Lietuvoje vyksta sparčiau, nei tikėjomės – šiandien ja naudojasi jau penktadalis mobiliojo interneto vartotojų. Tai reiškia greitesnį ryšį, didesnes galimybes verslui ir daugiau patogumo kasdieniams vartotojams“, – pranešime cituojamas RRT Elektroninių ryšių reguliavimo grupės vyriausiasis patarėjas Marijus Balnys.
Vidutiniškai vienas paslaugų gavėjas per mėnesį sunaudojo ketvirtadaliu daugiau nei prieš metus duomenų – iš viso 42,6 GB. Tuo metu tik duomenims skirtų SIM kortelių savininkai vidutiniškai per mėnesį sunaudojo daugiau nei dvigubai – 113,7 GB.