Klaipėdos apskrityje policija nustatė 28 prekybos alkoholiu pažeidimus

Kaip pranešė Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (AVPK), rugpjūčio 15 d. Klaipėdos apskrityje vykdyta prevencinė priemonė dėl prekybos alkoholiu pažeidimų užkardymo.
„Devynių Skuodo, Plungės ir Kretingos rajonuose esančių miestelių parduotuvėse buvo atlikta 19 kontrolinių pirkimų, per juos nustatyta 13 pažeidimų dėl alkoholinių gėrimų pardavimo asmenims, jaunesniems negu 20 metų“, – paskelbė uostamiesčio policija.
Anot Klaipėdos AVPK, dėl pažeidimų pradėtos administracinės teisenos, iš neteisėtos apyvartos paimta daugiau nei 30 litrų alkoholinių gėrimų.
Patikrinimus rugpjūčio 13 ir 14 d. vykdė ir Plungės policijos pareigūnai. Atliekant kontrolinius pirkimus, Plungės rajone nustatyta 12 pažeidimų dėl alkoholinių gėrimų pardavimo asmenims, jaunesniems negu 20 metų. Pradėtos administracinės teisenos, iš neteisėtos apyvartos paimta daugiau nei 12 litrų alkoholinių gėrimų.
Tikrinant prekybos alkoholiu vietas, policija ėmėsi priemonių ir Klaipėdos mieste. Rugpjūčio 11 d. kontrolinių pirkimų metu užfiksuoti dar trys pažeidimai dėl alkoholinių gėrimų pardavimo nesilaikant licencijoje nurodytų apribojimų. Pradėtos administracinės teisenos.
Dėl įmonėse nustatytų prekybos alkoholiu tvarkos pažeidimų informacija bus perduota Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui dėl ekonominių sankcijų taikymo.