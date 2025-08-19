„airBaltic“ paskyrė naują generalinį direktorių

Suomijos pilietis E.Hildénas turi daugiau nei 25 metus tarptautinės patirties aviacijos ir finansų srityje. Iki 2025 m. birželio mėn. jis ėjo „SAS Scandinavian Airlines“ vykdomojo viceprezidento ir grupės finansų direktoriaus (CFO) pareigas, kur buvo vienas iš pagrindinių vadovybės narių bendrovės pertvarkymo ir kapitalo didinimo metu.
Prieš prisijungdamas prie SAS, jis ėjo aukštas pareigas „Saudi Arabian Airlines Group“ ir „Finnair Plc“, kur dirbo grupės finansų direktoriumi, vyriausiuoju operacijų vadovu (COO) ir vykdomosios valdybos nariu.
„Po kruopštaus ir profesionalaus atrankos proceso, kurį vykdė specialiai sudarytas atrankos komitetas ir nepriklausomas išorės partneris, įskaitant kelių aukštos kvalifikacijos kandidatų vertinimą, mes džiaugiamės galėdami paskirti Erno Hildéną naujuoju „airBaltic“ generaliniu direktoriumi. Jo stiprus aviacijos ir finansų išmanymas bus svarbi patirtis bendrovei toliau plėtojant savo veiklą ir ruošiantis naujam augimo etapui. Stebėtojų taryba tikisi artimiausiu metu glaudžiai bendradarbiauti su juo ir vykdomąja valdyba“, – teigia „airBaltic“ stebėtojų tarybos pirmininkas Andrejs Martinovs.
„Aš vertinu stebėtojų tarybos man parodytą pasitikėjimą. Man yra didelė garbė prisiimti šią atsakomybę „airBaltic“ kompanijoje. Mano dėmesys bus sutelktas į tęstinumo užtikrinimą, vykdomosios valdybos rėmimą ir bendradarbiavimą su komanda, siekiant išlaikyti veiklos stabilumą ir prisidėti prie bendrovės ilgalaikių tikslų įgyvendinimo. Taip pat tikiuosi pritaikyti savo tarptautinę aviacijos ir finansų patirtį, kad padėčiau bendrovei pereiti į kitą plėtros etapą“, – sako Erno Hildénas.
Iki gruodžio 1 d. „airBaltic“ toliau vadovaus laikinasis generalinis direktorius ir vykdomosios valdybos narys Pauls Cālītis, užtikrindamas tęstinumą. Po šios datos P.Cālītis toliau eis vyriausiojo operacijų vadovo pareigas ir bus vykdomosios valdybos narys.
