„Omniva“ įsigijo „Facebook“ grupę, kurioje buvo kritikuojama įmonė

2025 m. rugpjūčio 20 d. 18:15
Estijos valstybinė įmonė „Eesti Post“, veikianti su prekės ženklu „Omniva“, praėjusiais metais įsigijo „Facebook“ grupę, kurioje buvo kritikuojama įmonė, praneša Estijos žiniasklaidos priemonė „Ohtuleht“.
Teigta, kad „Eesti Post“ grupę, kuri pavadinime skelbė, kad „Omniva“ yra „baisi įmonė“, įsigijo už daugiau nei 10 000 eurų. 
Skelbta, kad grupę įkūrė Rainers Petersons ir ją pardavė praėjusiais metais, o ji veikė maždaug dešimtmetį. 
„Facebook“ grupėje yra kritikuojama „Omniva“ veikla, gausu įspėjimų dėl sukčių, kurie veikia pasinaudodami įmonės vardu. Taip pat skelbiami pranešimai, klientų pasipiktinimai, įspėjimai. 
Įmonės komunikacijos vadovė Madikena Oja sakė, kad „Omniva“ neplanuoja kištis į grupės turinį ir toliau veiks taip pat kaip ir anksčiau.
Anot jos, vienintelis tikslas – stebėti klientų atsiliepimus apie siuntų paslaugas Estijoje, kad būtų geriau patenkinti rinkos lūkesčiai ir poreikiai.
