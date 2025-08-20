Žinios, kurios šviečia.
Danijoje neliks knygų pardavimo mokesčio: tikisi, kad taip paskatins skaityti daugiau

2025 m. rugpjūčio 20 d. 15:46
Viljama Sudikienė
Danijos vyriausybė, susirūpinusi, kad žmonės nebeskaito knygų, panaikins knygų pardavimo mokestį, siekdama paskatinti daugiau piliečių jas pirkti, trečiadienį sakė kultūros ministras. 
25 proc. mokestis knygoms šioje Skandinavijos šalyje yra didžiausias Europoje, tuo Danija smarkiai skiriasi nuo tokių šalių kaip Didžioji Britanija, kurios netaiko knygoms pardavimo mokesčio.
 „Turime padaryti viską, ką galime, kad įveiktume šią skaitymo krizę, deja, išplitusią pastaraisiais metais“, – naujienų agentūrai „Ritzau“ sakė kultūros ministras Jakobas Engelis-Schmidtas, paskelbęs, kad vyriausybės biudžeto projekte bus siūloma panaikinti knygų pardavimo mokestį. 
Ši priemonė valstybei atsieitų apie 330 mln. kronų (51 mln. JAV dolerių) per metus. 
Naujausia Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) ataskaita apie švietimą sukėlė nerimą Danijoje: nustatyta, kad 24 proc. 15 metų vaikų šalyje nesupranta paprasto teksto, per dešimtmetį jų padaugėjo keturiais procentais.
Danijos leidybos pramonė ragino sumažinti mokesčius, gegužės mėnesio ataskaitoje teigdama, kad vyriausybė turi „garantuoti prieigą prie fizinių knygų visiems danams – tiek vaikams, tiek suaugusiesiems“.
