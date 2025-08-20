Kas sukūrė didžiausią vertę valstybei ir žmogui – atsakymo jau ieško konkurso „Europos burės 2025“ komisija

Didžiausią vertę žmogui ir valstybei sukūrusius projektus jau vertina kompetentingi įvairių sričių specialistai. Į komisiją suburti mokslo, verslo, žiniasklaidos, švietimo, kultūros ir visuomenės atstovai, kurie atsakys, kurie projektai sukūrė didžiausią vertę valstybei ir visuomenei. Savo balsą iki rugpjūčio 10 dienos galėjo atiduoti ir devintasis komisijos narys – portalo lrytas.lt skaitytojai.
Komisijos nariai
● Rugilė Butkevičiūtė – VšĮ „Ribologija“ bendraįkūrėja, nuo 2008 metų dirbanti lyčių lygybės ir smurto dėl lyties prevencijos bei pagalbos nukentėjusiems srityje. Rugilė yra smurto dėl lyties prevencijos metodikų, knygos „Paskui ribas“ autorė, „Obama Foundation Europe“ lyderė, Nacionalinių lygybės ir įvairovės apdovanojimų laureatė, Lietuvos moterų lobistinės organizacijos valdybos narė.
● Viktorija Rimaitė-Beržiūnienė – politikos mokslų daktarė, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto bei „Vilnius Tech“ dėstytoja. Viktorija yra nacionalinių ir tarptautinių mokslo projektų dalyvė, užsiimanti politinės komunikacijos, istorinių medijų ir vizualumo tyrimais. Dėstytoja taip pat dirba su moksleiviais. Svarbiausia, anot jos, bet kurioje veikloje, o ypač projektinėse ir akademinėse veiklose, yra tarpdisciplininis požiūris, atveriantis įvairiausių sričių bendradarbiavimo galimybes.
● Dr. Giedrė Kvedaravičienė – ekonomikos mokslų daktarė (mokslinį daktaro laipsnį įgijo 2023 m. Vytauto Didžiojo universitete (VDU), turinti daugiau nei penkiolikos metų darbo patirtį, iš jų – dešimt metų aukščiausio lygio vadovaujančiose pozicijose. Nuo 2024 metų tapo Lietuvos populiacijos ir retųjų ligų biobanko vadove.
● Gediminas Kvietkauskas vadovauja vienai didžiausių žemės ūkio technikos prekybos įmonių „East West Agro“. Į verslą nėręs beveik neturėdamas patirties, dabar Gediminas gali didžiuotis esantis vienas sėkmingiausių verslininkų Lietuvoje.
● Gintautas Vieversys – architektas, per 30 kūrybos metų vienas ar kartu su bendraautoriais pelnęs daugybę profesinių apdovanojimų, 2021 metais įvertintas Vyriausybės kultūros ir meno premija. G.Vieversio įkurta studija „LG projektai“ Marijampolėje veikia jau ketvirtį amžiaus.
● Tautvydas Mikalajūnas – žurnalistas, naujienų portalo lrytas.lt vyriausiasis redaktorius ir direktorius. Tautvydas vyriausiuoju redaktoriumi paskirtas nuo 2016 m., iki tol dirbo redaktoriaus pavaduotoju. 2017 m. Tautvydas tapo portalo direktoriumi. Jis buvo ne tik portalo sukūrimo ir plėtros liudininkas, bet kadaise dirbo aktualijų ir sporto žurnalistu, vyko į didžiausius sporto čempionatus, Olimpines žaidynes.
● Dalius Simėnas – Finansų ministerijos ministro patarėjas. Ilgametis „Verslo žinių“ apžvalgininkas, ministrui patariantis komunikacijos ir viešųjų ryšių klausimais.
● Vaida Žukauskaitė – Finansų ministerijos investicijų departamento direktorė, daugiau kaip 20 metų dirbanti su tarptautinėmis investicijomis.
Dalyviai varžosi ir iškilmingo vakaro metu bus apdovanoti septyniose visa apimančiose kategorijose: „Už investicijas į inovatyvius sprendimus“, „Už investicijas į darnią aplinką“, „Už investicijas į šiuolaikinę mokyklą“, „Už investicijas į šiuolaikinę mediciną“, „Už investicijas į žmogų“, „Už investicijas į bendruomeniškumą“ ir „Už investicijas į inovacijas versle“.
Primename, jog konkurse dalyvauja pagal tris ES fondų programas finansuoti / finansuojami (ne mažiau kaip 51 proc. rezultatų) projektai: 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa, 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programa ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planas „Naujos kartos Lietuva“.
„Europos burės 2025“ vertinimo kriterijai: projekto naujumas, originalumas, atitikimas tikslinių grupių poreikiams, projekto vertingumas tvarumui ir darnumui, tęstinumas ir projekto rezultatų poveikis, projekto efektyvumas bei reikalingumas.
Konkurso „Europos burės 2025“ geriausių projektų apdovanojimai ir šventinis renginys planuojamas rugsėjo 18 d. Dalyviai bus informuoti asmeniškai.