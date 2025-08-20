Tai naujienų portalui Lrytas patvirtino Lietuvos oro uostų (LTOU) atstovas žiniasklaidai Tadas Vasiliauskas.
„Galime patvirtinti, kad šiandien apie vidurnaktį gavome informaciją iš „Oro navigacijos“ specialistų apie Vilniaus mieste, toliau nuo oro uosto, pastebėtą droną“, – buvo teigiama atsiųstame komentare.
Pirmasis apie nutikusį incidentą pranešė naujienų portalas „15min“.
Aiškėja, kad dėl įvykio Vilniaus oro uosto tarnybos ėmėsi papildomų veiksmų, buvo sustiprintas patruliavimas bei stebėjimas nurodyta kryptimi.
Orlaivių eismas buvo sustabdytas pusvalandžiui, o apie 00 val. 35 min. visos oro uosto operacijos buvo atnaujintos visa apimtimi.
„Ši situacija lėmė, kad buvo pavėlintas vienas išvykimo skrydis į Tel Avivą, dar keletas atvykstančių orlaivių buvo laukimo zonose oro erdvėje ir vėlavo atvykti apie 15–20 minučių“, – taip pat pridūrė T.Vasiliauskas.
Jo teigimu, plačiau apie pastebėtą droną ir jo judėjimo trajektoriją galėtų pakomentuoti „Oro navigacijos“ atstovai, prižiūrintys oro erdvę Lietuvos teritorijoje.
Lrytas žiniomis, dronas yra vietinis ir jokio pavojaus nekėlė – tuo metu vykdė teritorijos apsaugą.
Primename, kad liepos 28 d. Vilniuje pastebėtas iš Baltarusijos įskridęs bepilotis orlaivis „Gerbera“. Vėliau jis aptiktas nukritęs Gaižiūnų poligone. Paaiškėjo, kad dronas gabeno sprogstamąjį užtaisą – rasti 2 kilogramai sprogstamosios medžiagos.
Dar anksčiau, liepos 10 d., iš Baltarusijos į Lietuvą taip pat buvo įskridęs bepilotis orlaivis „Gerbera“. Pastarasis nukrito pasienyje, tačiau, kaip teigė tarnybos, pavojaus nekėlė.
Kaip naujienų portalui Lrytas komentavo „Oro navigacijos“ generalinis direktorius Saulius Batavičius, prieš vidurnaktį gauta informaciją, kad Liepkalnyje pastebėtas dronas. Tuomet suveikė skrydžių saugos algoritmas – skrydžiai trumpam sustabdyti ir, gavus informaciją, kad grėsmės nėra, maždaug po pusvalandžio, eismas vėl atnaujintas.
„Tai dronas, kuris kilo iš Lietuvos teritorijos, mūsų turimais duomenimis, jis priklauso „Ekskomisarų biurui“ ir juo vykdyta saugomo objekto apžiūra.
Norėčiau akcentuoti, kad skrydžių saugos algoritmas suveikė, tad realios grėsmės skrydžiams nekilo“, – pabrėžė S.Batavičius.
