„Coca-Cola HBC“ Lenkijoje ir Baltijos šalyse: užtikrintas žingsnis link nulinių emisijų

Daugybė žmonių kasdien tiesia ranką „Coca-Cola“ gėrimo link, tačiau retas pagalvoja apie jo kelionę iki pardavimo vietos. Tačiau ši kelionė yra verta dėmesio, nes nuo butelio užpildymo iki pirmojo kultinio gėrimo gurkšnio įvyksta daug įdomių dalykų. Tai – ištisas pasakojimas apie daugelio žmonių įsitraukimą ir gausybę atsakingų verslo sprendimų: nuo žaliavų tiekimo, energijos ir vandens išteklių naudojimo iki pakuočių ir atliekų tvarkymo, švaresnio transporto parko ir prekybos vietų ekspozicijos. Naujausioje tvarumo ataskaitos „Sustainable Impact“ santraukoje gėrimų gamintoja ir platintoja „Coca-Cola HBC“ Lenkijoje ir Baltijos šalyse įrodo, kad jos veiklos juda pirmyn išvien su atsakomybe.
„Per septynerius metus visoje vertės grandinėje 37 proc. sumažintas CO₂ pėdsakas yra visos mūsų komandos, partnerių ir tiekėjų bendrų pastangų rezultatas. „NetZeroBy40“ tikslas yra ir moksliškai pagrįstas, ir labai ambicingas. Jo įgyvendinimas reikalauja gero plano ir nuoseklumo. Tai labai svarbu, nes mes augame kaip regionas – tiekiame vis daugiau gėrimų į rinką, o mūsų gamykla Radzymine dabar yra didžiausia visoje „Coca-Cola HBC Group“, kuri veikia 29 šalyse. Tai daro teigiamą poveikį vietos ekonomikoms, bet kartu įpareigoja mus imtis veiksmų aplinkos apsaugos srityje. Taigi, dar labiau džiaugiuosi, kad mūsų emisijų mažinimo iniciatyvos vyksta pagal planą“, – komentuoja Ruža Tomić-Fontana, „Coca-Cola HBC“ padalinio Lenkijoje ir Baltijos šalyse generalinė direktorė.
Gėrimų gamyba, pardavimas ir platinimas regione sudaro realų indėlį į vietos ekonomiką. „Coca-Cola“ sistema Lietuvoje per metus sumoka maždaug 14,3 mln. eurų mokesčių. Kiekvienas įmonės uždirbtas euras atneša beveik septynis kartus didesnes pajamas į valstybės biudžetą*.
Mokslu pagrįstas emisijų mažinimo procesas
„NetZeroby40“ tikslas yra patvirtintas atsižvelgiant į „Science Based Targets“ (liet. Mokslu Pagrįstų Tikslų) iniciatyvą.
„Darnaus vystymosi sprendimai turi būti priimami visose įmonės veiklos srityse. Inovacijos, leidžiančios mažinti poveikį aplinkai, turi būti įgyvendinamos visoje vertės grandinėje – nuo gamybos iki platinimo ir išdėliojimo parduotuvėse. Esame įsitikinę, kad tai yra vienintelis teisingas būdas valdyti verslą“, – sako generalinė direktorė.
„Coca-Cola HBC“ Lenkijos ir Baltijos šalių padalinio ką tik paskelbtas 37 proc. CO₂ sumažinimas nuo 2017 m. visoje vertės grandinėje perteikia kruopščios anglies pėdsako struktūros analizės, jo šaltinių identifikavimo ir reikšmingų pokyčių visoje vertės grandinėje rezultatus:
· Žaliavos gėrimų gamybai yra tiekiamos tik iš tų vietų, kurios veikia pagal tvaraus žemės ūkio principus.
· Elektros energija, kurią įmonė perka visoms keturioms savo gamykloms Lenkijoje ir Lietuvoje, yra gaunama tik iš atsinaujinančių šaltinių. Per pastaruosius 3 metus įmonė skyrė net 4,2 mln. eurų projektams, kuriais siekiama pagerinti savo valdomų objektų energijos vartojimo efektyvumą.
· Gėrimų transportavimas ir platinimas planuojamas ir vykdomas taip, kad būtų kuo labiau sumažintas CO₂ išmetimas. Transporto priemonių parką atnaujinant ir keičiant mažataršiais automobiliais, kurie šiandien sudaro 93 proc. visų įmonės automobilių, anglies pėdsakas vienam nuvažiuotam kilometrui, palyginti su 2022 m., sumažėjo 14 procentų.
· Energiją tausojantys šaldytuvai visose pardavimo vietose yra dar vienas bendrovės tikslas. Jau 72 proc. jų yra žemesnes emisijas užtikrinantys modeliai. „Coca-Cola HBC“ Lenkijoje ir Baltijos šalyse nuosekliai keičia šaldytuvus, dėl to emisijų kiekis šioje srityje sumažėjo 76 proc., palyginti su 2017 metais.
Tvaresnės pakuotės
Pakuotėms tenka svarbus vaidmuo įmonės tvarumo kelionėje. Nustatyta, kad 35 proc. anglies pėdsako siejama su pakuotėmis. Todėl bendrovė atlieka ryžtingus veiksmus, kad sumažintų pakuočių poveikį aplinkai. „Coca-Cola HBC“ jau kelerius metus aktyviai bendradarbiauja su pramonės atstovais, siekdama sukurti pakuočių užstato grąžinimo sistemą Lenkijoje. Tuo pat metu pritaikomi pakuočių optimizavimo sprendimai, kuriant skardines, butelius, etiketes ir kamštelius, kad tai sumažintų plastiko naudojimą. Šiandien visos bendrovės gėrimų pakuotės yra tinkamos perdirbti. 2024 m. „Coca-Cola HBC“ Lenkijoje ir Baltijos šalyse sunaudojo net 123 tonomis mažiau pakavimo plėvelės.
Uždara pakuočių surinkimo ir perdirbimo sistema atlieka svarbų vaidmenį mažinant emisijas. Baltijos šalyse, kur „Coca-Cola HBC“ jau daugelį metų dalyvauja užstato grąžinimo sistemose, gėrimų pakuočių surinkimo lygis siekia apie 90 procentų. Lenkijoje 2024 m. pakuočių surinkimo rodiklis buvo mažesnis – siekė 43 procentus. Tačiau Lenkija tikisi pasiekti reikšmingą proveržį, kai šių metų rudenį startuos moderni gėrimų pakuočių užstato sistema, sukurta pagal kitose ES šalyse sėkmingai veikiančios modelius. Lietuvoje šis modelis turi stiprų visuomenės palaikymą ir padeda surinkti net 91 proc. gėrimų pakuočių, kurios dalyvauja užstato sistemoje.
Kitos tvarumo iniciatyvos
„Coca-Cola HBC“ Lenkijoje ir Baltijos šalyse turi ir kitų tvarumo prioritetų, įskaitant vandens naudojimo mažinimą ir tvarkymą, taip pat – rūpinimąsi žmonėmis ir bendruomenėmis.
Vandens išteklių valdymo praktika bendrovės gamyklose yra pagrįsta uždaro ciklo principu. Pavyzdžiui, Radzymino gamykloje Lenkijoje įdiegta sistema, kuri gamybos procesuose panaudotą vandenį grąžina pakartotiniam naudojimui aušinimo bokštuose. Šis sprendimas ir įranga leido sumažinti vandens suvartojimą net 54 proc., o per metus sutaupyti 30 mln. litrų vandens.
Per pastaruosius 3 metus bendrovė skyrė 1,6 mln. eurų panašiems projektams regiono gamyklose. Rezultatas? Nuo 2015 m. bendrovė 10 proc. sumažino vandens suvartojimą, tenkantį vienam pagamintam gėrimų litrui. Gamyklos Varėnoje pasiekimas – net 15 proc. mažiau vandens. Be to, 100 proc. nuotekų iš gamyklų yra valomos ir saugiai grąžinamos į gamtą.
Įmonės atstovai dažnai pabrėžia, jog „Coca-Cola HBC“ pagrindas yra žmonės. Įmonė Lenkijoje, Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje turi daugiau nei 1900 nuolatinių darbuotojų. Organizacija orientuojasi į įvairovę, kurią atskleidžia 2024 m. darbuotojų statistika – 43 proc. vadovaujančių pozicijų užėmė moterys, o aukščiausios pakopos vadovų struktūroje – net 54 proc. pozicijų teko moterims. Didelis dėmesys buvo skiriamas ir darbuotojų tobulinimo projektams – mokymams skirta 34,33 tūkst. valandų. Bendrovės veiksmus atsispindėjo komandos pasitenkinimo rodiklis, kuris praėjusiais metais siekė 88 procentus. Daugiau nei 90 proc. „Coca-Cola HBC“ padalinio darbuotojų didžiuojasi, kad priklauso šiai organizacijai.
„Mūsų komanda yra labai įsitraukusi, todėl iniciatyvos dažnai peržengia organizacijos ribas – turime beveik 300 nuostabių savanorių, kurie praėjusiais metais skyrė daugiau nei 2400 valandų padėdami kitiems. Tai yra labai svarbus mūsų tvaraus vystymosi misijos elementas, kuris suteikia realią vertę ir atskleidžia, kaip vienijanti žmones įmonė daro įtaką ne tik aplinkai ir ekonomikai, bet ir vietos bendruomenėms“, – priduria Ruža Tomić-Fontana.
„Coca-Cola HBC“ Lenkijoje ir Baltijos šalyse taip pat tęsia savo veiklą su programa „Youth Empowered“. Palaikymą ir įkvėpimą 2024 m. pirmiesiems karjeros žingsniams gavo daugiau nei 50 tūkst. jaunuolių iš šio regiono.
Išsamų įmonės veiklos apibendrinimą galima atsisiųsti adresu: https://poland-baltics.coca-colahellenic.com/lt/tvaresne-ateitis/ataskaitos/sustainability-report
Taip pat kviečiame peržiūrėti trumpą vaizdo klipą:
Rezultatai buvo nepriklausomai patikrinti pagal ISAE 3000 standartą, kurį taiko „Biuro Veritas Polska sp. z o.o.“.
* Remiantis „Coca-Cola“ sistemos ekonominės įtakos Lietuvoje skaičiavimais, atliktais 2023 metais.