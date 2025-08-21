Degalų kainos Europoje: dėsto, kur bakus pildytis brangiausia, o kur – pigiausia

Europos Sąjungos šalių vidutinė svertinė benzino kaina sumažėjo 0,4 proc., o dyzelino – sumažėjo 1 procentu. Palyginti su ES šalių vidurkiais, mūsų šalyje benzino vidutinė kaina mažesnė 13,6 proc., dyzelino – 2,8 procento. Vidutinės benzino kainos Lietuvoje yra mažiausios tarp Baltijos šalių, o mažiausia vidutinė dyzelino kaina trečią savaitę iš eilės buvo Estijoje.
Vidutinė Brent naftos kaina mažėjo iki 66,2 USD/bbl – tai 1,6 proc. mažesnė kaina nei ankstesnę savaitę, kai ji buvo 67,3 USD/bbl. Naftos pigimą lėmė auganti OPEC+ pasiūla bei ženklai, rodantys galimą geopolitinės įtampos mažėjimą po JAV ir Rusijos vadovų susitikimo.
Rugpjūčio 18-ąją, pirmadienį, mūsų šalies degalinėse benzinas vidutiniškai kainavo 1,39 Eur/l, dyzelino vidutinė kaina siekė 1,48 Eur/l. Skirtumas tarp dyzelino ir benzino kainų Lietuvoje sudaro 0,09 Eur/l. Panašus kainų skirtumas yra du mėnesius – nuo birželio pabaigos.
Praėjusią savaitę benzino vidutinės kainos benzino vidutinės kainos sumažėjo Lietuvoje, Latvijoje ir Vokietijoje 0,1–0,6 proc., padidėjo Estijoje 0,2 proc., o Lenkijoje kaina nepakito.
Per mėnesį benzino kaina benzino kaina visose lyginamose šalyse sumažėjo 0,3–2,8 procento, o per pastaruosius 12 mėn. benzinas atpigo 3,9–8,5 procento.
Lenkijoje benzino vidutinė kaina dabar yra 1,37 Eur/l – t. y. 0,02 Eur/l mažesnė nei Lietuvoje (1,39 Eur/l). Estijoje ir Latvijoje vidutinės benzino kainos dabar yra atitinkamai 1,61 Eur/l ir 1,53 Eur/l.
Tarp ES šalių didžiausios benzino vidutinės kainos yra Danijoje, Nyderlanduose ir Graikijoje (1,74–1,94 Eur/l), mažiausios – Kipre, Maltoje ir Bulgarijoje (1,22–1,35 Eur/l). Benzino vidutinės kainos keturiose ES šalyse dabar mažesnės nei Lietuvoje.
Dyzelino vidutinės kainos praėjusią savaitę sumažėjo visose lyginamose šalyse 0,4–2,6 procento.
Per mėnesį dyzelino kaina sumažėjo visose lyginamose šalyse 1,0–5,5 procento, o per pastaruosius 12 mėn. dyzelinas atpigo visose lyginamose šalyse 2,2–7,1 procento, išskyrus Lietuvą, kur dyzelino kaina išaugo 6 procentais.
Lenkijoje dyzelino vidutinė kaina dabar siekia 1,39 Eur/l, arba 0,09 Eur/l mažesnė nei Lietuvoje, o Estijoje ir Latvijoje kainos yra atitinkamai 1,44 Eur/l ir 1,52 Eur/l.
Tarp ES šalių didžiausios dyzelino vidutinės kainos yra Danijoje, Airijoje ir Nyderlanduose (1,66–1,71 Eur/l), mažiausios – Čekijoje, Bulgarijoje ir Maltoje (1,21–1,36 Eur/l). Mažesnės nei Lietuvoje dyzelino vidutinės kainos yra vienuolikoje ES šalių.
Didmeninė benzino kaina rugpjūčio mėn. (1–20 d.) sumažėjo 0,03 Eur/l, o dyzelino kaina nukrito 0,05 Eur/l. Primename, kad didmeninės benzino kainos Lietuvoje liepos mėn. padidėjo 0,2 Eur/l, o dyzelinas pabrango 0,03 Eur/l. Per birželio mėn. benzino kaina padidėjo 0,01 Eur/l, o dyzelinas pabrango 0,04 Eur/l.
Žaliavinė nafta į Lietuvą birželį, liepą, rugpjūčio pradžioje buvo importuojama iš Norvegijos, Saudo Arabijos, Alžyro, Jungtinės Karalystės ir JAV.