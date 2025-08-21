Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
VerslasRinkos pulsas

Gaminančių vartotojų skaičius Lietuvoje perkopė simbolinę ribą

2025 m. rugpjūčio 21 d. 14:38
„Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) per liepą prijungė 9,7 tūkst. naujų gaminančių vartotojų (GV).
Daugiau nuotraukų (1)
Anot bendrovės, bendras jų skaičius Lietuvoje šiuo metu siekia 154 tūkst. Tokį rezultatą lėmė dar vienas mėnesio rekordas: liepą buvo prijungta net 9,7 tūkst. naujų gaminančių vartotojų, kurių didesnę dalį šįkart sudarė verslo klientai.
„Pasiektas svarbus riboženklis – gaminančių vartotojų skaičius jau perkopė 150 tūkst., o tai taip pat reiškia, kad jau pasiekėme 75 proc. Energetikos ministerijos iškelto tikslo – iki 2028 m. šalyje turėti 200 tūkst. gaminančių vartotojų“, – pranešime teigė ESO atstovė Rasa Juodkienė.
ESO duomenimis, iš viso per liepą buvo prijungta 6,3 tūkst. naujų nutolusių gaminančių vartotojų, iš jų 2,4 tūkst. – privatūs ESO klientai, o verslo klientų prijungta beveik 4 tūkst.
Nuosavas saulės elektrines ant namų stogų ar sklype šalimais per liepą įsirengė beveik 3,4 tūkst. gaminančių vartotojų, iš jų apie 3 tūkst. – privatūs ESO klientai, taip pat daugiau kaip 300 įmonių.
Iš viso per liepą ESO sulaukė 4,3 tūkst. paraiškų: 3,9 tūkst. klientų siekia tapti gaminančiais vartotojais, o beveik 500 – padidinti turimą galią.
saulės elektrinėESO

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.