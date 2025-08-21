Išmanieji POS terminalai: ką iš tiesų patiria smulkieji verslininkai

Šių metų gegužę smulkieji verslininkai Lietuvoje žengė skaitmenizacijos link – šalyje palaipsniui įvesta i.EKA sistema, reikalaujanti pereiti prie išmaniųjų kasos aparatų. Prisitaikyti prie pokyčių padėjo išmanieji POS kasos aparatai – kasos aparatas, ir kortelių skaitytuvas viename įrenginyje.
Dalis smulkiųjų verslininkų savanoriškai ėmė naudotis naująja sistema dar prieš įsigaliojant galutiniam terminui. Jie pabrėžia, kad išmanieji įrenginiai iš esmės pakeitė jų kasdienybę – procesai tapo paprastesni ir greitesni.
Pirmas mitas: naudotis trukdys nestabilus interneto ryšys
Vienas iš klaidingų įsitikinimų – esą nutolusiose ar mobilią prekybą vykdančiose vietose išmanieji įrenginiai gali neveikti. Tačiau, pasak vieno iš POS naudotojų, mažosios bendrijos „Kedų kultūra“ savininko Laimio Lomonosovo, realybė kitokia.
„Nesusiduriame su jokiomis ryšio problemomis. Pačią pirmą dieną gavę aparatą negalėjome atlikti mokėjimo įskaitymų, tačiau tai buvo ne POS terminalo problema, o šį atvejį sklandžiai ir greitai padėjo išspręsti tiekėjo įmonė. Nuo to laiko neturėjome jokių kitų trikdžių, viskas veikia sklandžiai ir sėkmingai“, – teigia pašnekovas.
Antras mitas: pradėti naudotis per sudėtinga
Yra ir manančių, kad POS terminalais naudotis pernelyg sudėtinga, ypač jei verslo savininkas neturi techninio pasirengimo. Tačiau anot veganiško restorano „Vieta“ bendraturčio Romano Muravjovo, pereiti prie išmaniųjų kasos aparatų buvo paprasčiau nei atrodo.
„Iš pradžių atrodė, kad bus painu – maniau, prireiks daug laiko įsigilinti, tačiau išmaniuosius kasos aparatus valdyti paprasta. Dabar skaitytuvą naudojame kasdien – klientų aptarnavimas sklandus, o vienas aparatas vietoje dviejų labai patogu“, – sako jis.
L. Lomonosovas, vienintelės avalynės restauravimo studijos Lietuvoje savininkas, savo ruožtu priduria, kad naujieji terminalai – labai patogus sprendimas. Tai tarsi išmanusis telefonas, palyginus su senuoju mygtukiniu.
„Yra liečiamas ekranas, aiškus vaizdas, patogi instrukcija, kurioje viskas paaiškinta: kaip įvesti kainą, atlikti grąžinimus, išimti „Z“ ataskaitas. Naudojame tik vieną paslaugą – kainą pritaikome vietoje, nes beveik kiekvienam klientui ji skiriasi, kitiems verslininkams greičiausiai reikėtų sudėtingesnių sprendimų. Tačiau viskas labai paprasta, o geriausia – nebereikia papildomų popierinių žurnalų. Terminalus tikrai rekomenduoju“, – tvirtina pašnekovas.
Trečias mitas: POS terminalai yra per brangūs
Vienas didžiausių mitų – neva išmanieji POS įrenginiai yra pernelyg brangūs, ypač smulkiajam verslui. Tačiau, kaip teigia „Luminor“ banko elektroninės prekybos skyriaus vadovas Justas Daujotas, pasirinkę vieną įrenginį vietoje kelių atskirų verslininkai pastebi sutaupantys tiek laiko, tiek išlaidų.
„Priešingai nei dažnai manoma, šie sprendimai yra net 2–3 kartus ekonomiškesni už tradicinius. Prieš pasirinkdami tinkamą įrenginį, įvertinkite savo verslo ypatybes. Pavyzdžiui, įmonėms, kurios aptarnauja didelį klientų srautą ir turi stabilų interneto ryšį, rekomenduojama rinktis integruotus POS terminalus. Mobiliai dirbantys arba smulkieji verslai gali pasinaudoti virtualios fiskalizacijos galimybe – tai lankstesnis sprendimas, tinkantis vietoms, kur nėra interneto įvado“, – sako ekspertas.
„Luminor“ siūlo ne vieną POS terminalo modelį, pritaikytą skirtingo dydžio verslams – nuo smulkių prekybininkų iki didesnių įmonių. Visi įrenginiai palaiko atsiskaitymus kortele ir grynaisiais, teikia fiskalinius kvitus bei suteikia prieigą prie pardavimų valdymo platformos. Siekiant lankstumo, terminalus galima įsigyti iš karto arba nuomotis.
Norėdami pradėti naudotis naujuoju POS terminalu, sudarykite sutartį su „Luminor“, pateikite prašymą VMI ir pasirinkite kasos aparato tiekėją. Išsamią informaciją rasite VMI parengtame „i.EKA“ įgaliojimų suteikimo vadove.
