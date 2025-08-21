Skelbia, ką pasiekė su JAV tariantis dėl tarifų: aiškumo daugiau, bet kai kurie klausimai vis dar migloti

Toks pat tarifas bus taikomas vynui ir spiritiniams gėrimams, nes Briuseliui nepavyko užtikrinti, kad jo branginamai pramonės šakai būtų taikoma išimtis, nurodė Europos Komisija (EK).
„Tai rimtas strateginis susitarimas, ir mes visiškai jį palaikome. Naudos gaus įvairūs sektoriai, įskaitant strategines pramonės šakas, tokias kaip automobiliai, farmacijos produktai, puslaidininkiai ir mediena“, – sakė ES prekybos komisaras Marošas Šefčovičius.
Briuselis ir Vašingtonas liepos mėnesį sudarė pagrindų susitarimą, pagal kurį didžiajai daliai ES eksporto būtų taikomi 15 proc. JAV mokesčiai. Tačiau detalės liko neaiškios, o derybos tęsėsi kelias savaites, nes ES siekė, kad kai kuriems sektoriams būtų taikomos išimtys, o kitiems sektoriams JAV prezidentas Donaldas Trumpas grasino įvesti didesnius muitus.
Ketvirtadienį paskelbtas pranešimas įnešė šiek tiek aiškumo, tačiau kai kurie klausimai vis dar liko neaiškūs.
Pagal šį susitarimą didžiajai daliai ES eksporto bus taikomas „aiškiai maksimalus, viską apimantis“ 15 proc. muitų tarifas, teigė EK. M.Šefčovičius tvirtino esąs tikras, kad tarifas automobiliams, kuris yra mažesnis, nei dabartiniai 27,5 proc., bus taikomas atgaline data nuo rugpjūčio 1 d., nes jį dėl šio klausimo patikino kolega iš JAV.
Tačiau naujas tarifas įsigalios tik tada, kai ES priims įstatymus, kuriais būtų sumažinti jos pačios muitai JAV prekėms. Pasak M.Šefčovičiaus, Komisija šiuo klausimu „labai sunkiai dirba“.
Prancūzija, Italija ir kitos vyną gaminančios šalys siekė, kad alkoholiui, įskaitant šampaną, vyną ir spiritinius gėrimus, būtų taikoma nulinių muitų išimtis, tačiau M.Šefčovičius pažymėjo, jog ES pastangos „nebuvo sėkmingos“. Jis pridūrė, kad derybos bus tęsiamos.
Specialus, palankesnis režimas nuo rugsėjo 1 d. bus taikomas įvairiems produktams, įskaitant „neprieinamus gamtos išteklius“, tokius kaip kamštis, visiems orlaiviams ir jų dalims bei generiniams vaistams, teigė EK.
„Tai nėra proceso pabaiga, mes ir toliau bendradarbiaujame su JAV, kad susitartume dėl tolesnio muitų mažinimo, nustatytume daugiau bendradarbiavimo sričių ir sukurtume didesnį ekonomikos augimo potencialą“, – pareiškė EK pirmininkė Ursula von der Leyen.
