2028-aisias Kaune ims veikti 20 mln. eurų gynybos technologijų testavimo centras „Vytis“

Projektas bus pradėtas įgyvendinti 2026 m. antrąjį ketvirtį, centras ims veikti 2028 metais.
Pasak L.Savicko, naujojo centro įkūrimas spręs kylančią problemą, kad Lietuvoje trūksta vietos kurti ir testuoti gynybos technologijas, sutrumpins jų sertifikavimo procesus.
„Iš esmės pasirinktas modelis yra apie tai, kad per dvejus metus investuotume apie 20 mln. eurų tam, kad turėtume vietą, kur testuotume kuriamas gynybos technologijas ir jas po to sertifikuotume“, – žurnalistams penktadienį sakė laikinasis ministras.
„Po to galutinai sukurtas produktas galės būti tiekiamas mūsų saugumo sistemai“, – tikino jis.
Naująjį centrą Kaune kurti planuojama dėl patogios miesto geografinės padėties, dėl to, kad investicijų nereikės pradėti nuo „gryno lauko“, nes projektui integruoti esami pastatai.
„Buvo pasirinktas Kaunas, nes aplinkui yra tinkamos gamtinės sąjungos sukurtos, pasirinkta infrastruktūra, yra mokslininkų infrastruktūra, kurią irgi galime išnaudoti, nes nemažai laboratorijų yra ir universitetuose“, – žurnalistams teigė „Tech Park Kaunas“ direktorius Paulius Nezabitauskas.
Anot L. Savicko, šiuo metu Lietuvoje sukurtos gynybos technologijos yra sertifikuojamos užsienyje, tad naujojo centro įkūrimas sutrumpins naujų technologijų integracijos rinkoje procesą.
Lietuvoje šiuo metu yra apie 100 gynybos sričių įmonių, iš jų aktyviai su Ukraina veikia apie 36 bendroves.
Gynybos technologijų išleidimo į rinką procesą pagreitintų apie 40 proc.
„Tech Park Kaunas“ direktoriaus teigimu, sertifikavimo centro Lietuvoje įkūrimas naujų gynybos technologijų sertifikavimą sutrumpins iki 12 mėnesių.
„Skaičiuojame, kad 12 mėnesių laikas yra, pavyzdžiui, dronų kūrimo ir testavimo. (…) Tai yra normalus laikas, nes paprastai jis yra žymiai ilgesnis – mūsų tikslas yra, kad tie produktai (greičiau – ELTA) išeitų į viešuosius pirkimus ir į NATO pirkimus taip pat, tam tariamasi su Gynybos resursų agentūrą, Krašto apsaugos ministerija“, – kalbėjo P. Nezabitauskas.
„Manau, kad apie 30–40 proc. galėtume pagreitinti procesą“, – aiškino jis.
Pasak P. Nezabitausko, naujas centras atvers infrastruktūrą startuoliams, kurie nori testuoti savo sukurtus dvigubos paskirties produktus.
Centre planuojama įkurti 4 tipų testavimo zonas.
Bus rekonstruotas Lietuvos energetikos instituto gamybinis pastatas ir įkurtas dronų gamybos, energijos kaupiklių testavimo zonos.
Kaune esančio Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos angare, kuriame šiuo metu vyksta parodos, bus testuojami savaeigiai robotai, dronai „kvadrakopteriai“.
Viena zona bus skirta testuoti kelių tipų vandens dronus — paviršinius, skirtus komunikuoti su laivais arba priešo laivų sprogdinimui, taip pat giluminius, gilaus nardymo dronus, kurie gali skenuoti dugną.
„Šiai dienai tariamės su „Kauno vandenimis“, kur galima tas testavimo zonas padaryti“, – sakė P. Nezabitauskas.
Taip pat bus įkurtas dronų mokymo centras su specialiomis kliūtimis, jis bus skirtas Lietuvos kariuomenės bandymams su „dronais savižudžiais“, pernešančiais sprogmenis, taip pat – Šaulių sąjungai skirtas plotas, kuriame bus pastatyta 800 metrų šaudymo zona.
Lietuvos šaulių sąjungos vado pavaduotojas personalui ir logistikai Laimonas Vaškys teigė, kad šiuo metu organizacija neturi nuosavos erdvės dronų treniruotėms.
„Šiai dienai darome žingsnius, kad gautume 20 hektarų teritorijos, kurioje bus įrengtos dvi dronų aikštelės, kur galėsime treniruotis“, – žurnalistams sakė jis.
Bendradarbiavimo sutartį penktadienį Vilniuje pasirašė ekonomikos ir inovacijų ministras Lukas Savickas, Kauno mokslo ir technologijų parko, Inovacijų agentūros, Vidaus vandens kelių direkcijos (VVKD), Vytauto Didžiojo universiteto (VDU), Šaulių sąjungos ir Lietuvos energetikos instituto atstovai.
Šiuo metu įmonės gali naudotis gynybos inovaciniais čekiais, „Miltech Sandbox“ tinklu su testavimo infrastruktūra, „Milinvest“ fondais ar įvairiomis paskolų programomis.
Nuo 2026 m. pradedamos taikyti naujos priemonės: daugiau kaip 34 mln. eurų bus skiriama įmonių pajėgumams vystyti, dar 6 mln. – inovacijų srities partnerystei.
