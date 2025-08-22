Kanada atšaukia muitus JAV prekėms, atitinkančioms laisvosios prekybos susitarimo sąlygas

Kalbėdamas su žurnalistais praėjus dienai po ilgo pokalbio telefonu su JAV prezidentu Donaldu Trumpu, M. Carney‘is sakė, kad Kanada „šiuo metu turi geriausią susitarimą su Jungtinėmis Valstijomis iš visų šalių“.
Jungtinėms Valstijoms pasirašius virtinę susitarimų su pagrindiniais partneriais, įskaitant Europos Sąjungą, M. Carney‘is pažymėjo, kad yra akivaizdu, jog D. Trumpo administracija verčia šalis „nusipirkti prieigą prie didžiausios pasaulio ekonomikos“.
Jis teigė, kad vidutinis muitų tarifas prekėms, įvežamoms į JAV iš viso pasaulio, šiuo metu sudaro 16 proc., palyginti su 2 proc. prieš D. Trumpo atėjimą į valdžią. Premjeras nurodė, kad JAV muitų tarifas kanadietiškoms prekėms siekia 5,6 proc., ir pridūrė, jog „muitai netaikomi 85 proc. mūsų prekybos apimčių“.
Pasak M. Carney‘io, labai svarbu tai, kad JAV anksčiau šį mėnesį nusprendė palikti muitų išimtį visoms prekėms, atitinkančioms Jungtinių Valstijų, Meksikos ir Kanados susitarimo sąlygas. Nuo rugsėjo 1 d. Kanada parodys geros valios gestą ir taikys tokią pat išimtį, siekdama „suintensyvinti“ diskusijas su D. Trumpo administracija dėl platesnių prekybos santykių, sakė ministras pirmininkas.
M. Carney‘is, kuris yra buvęs ledo ritulio žaidėjas, tikino, kad sprendimas panaikinti kai kuriuos atsakomuosius muitus atspindi kintančius derybų etapus. „Žaidime yra toks metas (…) kai pirmajame kėlinyje nusiimame pirštines, kad pasiųstume žinią, mes taip jau padarėme“, – kalbėjo jis, pavartodamas ledo ritulio terminologiją, skirtą apibūdinti smūgį priešininkui.
„Žaidime taip pat yra metas, (kai) (…) reikia į vartus pasiųsti ritulį“, – teigė jis ir kartu pabrėžė, kad Otava dabar yra susitelkusi į galimybę sudaryti susitarimą, kuris galėtų suteikti ilgalaikę naudą Kanados ekonomikai.