Kepėjai prisitaiko prie valgytojų poreikių

Kaip rodo prekybos tinklo „Norfos mažmena“ pavyzdys, kantriai ir nuosekliai investuojant ir stebint besikeičiančius pirkėjų poreikius tai padaryti tikrai įmanoma.
Kokybė ir šviežumas
„Duonos ir konditerijos kepėjų Lietuvos rinkoje mažėja, todėl, siekdami išlaikyti asortimentą ir patenkinti mūsų klientų poreikius, dalį produktų jau senokai pradėjome gaminti patys“, – pokalbį apie kasdieninę duoną pradėjo Dainius Dundulis.
Jis yra 160 parduotuvių Lietuvoje turinčios bendrovės „Norfos mažmena“ valdybos pirmininkas ir gamybos bei logistikos įmonės „Rivona“ generalinis direktorius.
Būtent pastaroji įmonė dar 2018 metais Kėdainiuose atidarė kulinarijos ir konditerijos cechą – kepyklą, iš kurios švieži gaminiai per itin trumpą laiką pasiekia parduotuves visoje Lietuvoje.
Automatizuotos duonos kepyklos, į kurią buvo investuota per 5 mln. eurų, prireikė tam, kad šių gaminių būtų galima pasiūlyti konkurencingomis kainomis, o svarbiausia – įvairių, kokybiškų ir šviežių.
Kėdainiuose įsikūrusi kepykla iki šiol yra viena moderniausių šalyje. Per valandą čia iškepama apie toną duonos.
Negana to, pati kepykla yra greta centrinių „Norfos“ logistikos sandėlių, todėl ką tik iškepta, galima sakyti, dar šilta, duona bei kita cecho produkcija, kurios priskaičiuojama apie dvi dešimtis rūšių, paskirstoma ir išgabenama į visas 160 „Norfos“ parduotuvių.
Pirkėjų skoniai kinta
„Rivonos“ kepykla išsiskiria tuo, kad duona čia tebegaminama tradiciniu būdu iš natūralaus raugo, kuris kildinamas tris paras. Skirtingai nei daugelyje kitų kepyklų, čia nėra naudojami mišiniai, iš kurių duona maišoma ir iškart kepama, kad būtų pagreitintas gamybos procesas.
„Mūsų prekės ženklo „Duončiaus“ duona ir jos gaminiai tebėra kepami tradiciniu būdu. Iš naujausių šios linijos produktų pirkėjai jau spėjo itin teigiamai įvertinti pusryčių batoną ar sumuštinių duoną, taip pat gaminius su grūdais ir alyvuogių aliejumi.
Beje, tokios duonos Lietuvoje galima nusipirkti tik „Norfos“ parduotuvėse, nes ji kepama tik mūsų kepykloje“, – pasakojo „Norfos“ prekių grupės vadovė Irina Černiajeva.
Viena iš svarbių naujovių – pagal naują technologiją be pridėtinio cukraus kepama duona. Tokio recepto prireikė augant sveikatai palankesnio maisto paklausai, todėl kepyklos meistrai tiesiog privalėjo ją patenkinti. Labiausiai tokia tendencija ryški tarp jaunesnės kartos pirkėjų, kuriems sveikesnis gyvenimo būdas tampa kasdiena.
Valgytojai – ištikimi
Prekybos ir gamybos įmonių grupės vadovas D.Dundulis džiaugėsi, kad „Norfos“ pirkėjas – ištikimas duonos ir jos gaminių valgytojas.
„Mūsų parduotuvėse bendra duonos paklausa nemažėja, nors statistika rodo, kad jos pardavimas Lietuvoje menksta. Tiesa, lygindami pastarųjų metų duomenis matome, kad paklausa išties keičiasi, nes juodos duonos perkama mažiau.
Užtat auga šviesios ir sumuštinių duonos pardavimas, pirkėjai atranda ir pamėgsta naują produkciją, pavyzdžiui, duoną su grūdais ar įvairiomis sėklomis, mūsų originalią su alyvuogių aliejumi“, – sakė „Norfos“ grupės vadovas.
Be Kėdainių kepykloje kepamos duonos, „Norfos“ pirkėjai taip pat mėgsta „Klaipėdos duonos“, „Verbūnų duonos“, „Joniškio duonos“ gaminius.
Nepamiršta ir labdaros
D.Dundulis atkreipė dėmesį, kad Lietuvoje duonos kepėjų situacija yra sudėtinga. Mat mūsų šalies vartotojai įpratę valgyti šviežią tradiciškai keptą duoną, kurios galiojimas vos 5–10 dienų, o Vakaruose siūloma daug duonos gaminių, kurių galiojimas – ištisi mėnesiai.
Tai lemia, kad nemažai duonos nespėjama parduoti iki galiojimo termino pabaigos, todėl ji perduodama labdaros organizacijoms.
„Mūsų mažmeninės prekybos tinklas yra vienintelis šalyje, kuris labdarą organizuoja regioniniu principu ir ją perduoda net 17 įvairiuose šalies rajonuose veikiančių labdaros organizacijų.
Manau, kad būtų nelogiška besibaigiančio galiojimo produktus suvežti, pavyzdžiui, į Vilnių ar mūsų centrinį logistikos sandėlį Kėdainiuose, o po to vėl gabenti į atokiausius šalies kampelius. Labdara jos laukiančius asmenis turi pasiekti trumpiausiu ir greičiausiu keliu“, – teigė D.Dundulis.
Pardavimas gerokai pakilo
Dar vieni panašūs produktai, kurie atkeliauja iš Kėdainių, yra įvairūs konditerijos gaminiai. Suprantama, toli gražu ne visi, kuriuos galima įsigyti „Norfos“ parduotuvėse, nes tinklas bendradarbiauja su gerokai daugiau tiekėjų.
„Nuolat analizuojame Lietuvos pirkėjų poreikius. Siekdami juos dar geriau patenkinti ketiname plėsti konditerijos gaminių asortimentą, o dalį jų pradėsime vežti iš užsienio gamintojų“, – planais, kaip atliepti kintančius ir augančius pirkėjų poreikius, dalijosi „Norfos“ ir „Rivonos“ vadovas.
Anot jo, konditerijos gaminių paklausa keliasdešimčia procentų šoktelėjo, kai pernai rugsėjį buvo pradėta ir iki šiol tęsiama akcija: kiekvieną pirmadienį visą dieną visose parduotuvėse „Norfa“ tortai ir plokštainiai išparduodami su 50 proc. nuolaida.
Akcijos rezultatų yra ir daugiau: dėl jos gerokai sumažėjo šios prekių kategorijos nurašymai, taip pat pirkėjai turi galimybę gerokai pigiau įsigyti ir paragauti brangesnių gaminių.
Taip jie susipažįsta su naujais skoniais, išsirenka, kuris labiausiai atitinka poreikius, o vėliau jau įsigyja kokybiškų ir brangesnių gaminių net ir be nuolaidos.
Tuo metu kitai pirkėjų grupei aktualu tai, kad pirmadienį ištuštėjusias konditerijos lentynas nuo antradienio keičia ką tik iškepti šviežiausi gaminiai.
„Šviežumo veiksnys svarbus ne tik šioje prekių grupėje. Jį pirkėjas jau įvertino pasirinkdamas „Norfos“ siūlomą šviežiausią mėsą, šviežius vaisius bei daržoves, kurioms pirmadieniais nuo 17 val. taip pat taikoma analogiška išpardavimo akcija, o nuo antradienio siūlomas naujas asortimentas“, – teigė D.Dundulis.
Sukasi mažieji kepėjai
„Konditerijos gaminių asortimentą taip pat nuolat atnaujiname, pasiūlome naujų produktų. Tačiau klasikiniai kepiniai visuomet išlieka perkamiausių viršūnėse – tai „Medaus“, „Napoleono“, „Jaunystės“ tortai, įvairūs jogurtiniai tortai“, – apie paklausą pasakojo „Norfos“ prekių grupės vadovė I.Černiajeva.
Anot jos, itin didelė dalis pirkėjų mėgsta „Rivonos“ konditerijos ceche gaminamus saldumynus su varške, kurie atkeliauja tiesiai iš įmonių grupei priklausančios Alytuje įsikūrusios pieninės.
Konditerijos kepiniai su varške sudaro net apie penktadalį šios prekių grupės parduodamų gaminių.
„Norfos“ parduotuvėse visoje šalyje pirkėjai nuolat randa ne tik didžiųjų duonos kepėjų, bet ir regioninių mažų kepyklėlių produkcijos.
Šiame tinkle beveik nuo veiklos pradžios, o ji trunka jau tris dešimtmečius, galima rasti konditerijos gaminius bei saldumynus gaminančios įmonės „Sonverta“ desertų. Kai kurie iš jų jau daugelį metų yra itin paklausūs – pavyzdžiui, „Karališkas“ ir „Ambasadorių“ tortai, „Kuršėnų“ vyniotinis ir pan.
Pasak „Norfos“ prekių grupės vadovės I.Černiajevos, tokį populiarumą išlaikyti padeda tai, kad „Sonverta“ nuolat reaguoja į besikeičiančius vartotojų poreikius, tendencijas, koreguoja ir tobulina savo gaminių receptus.
