Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
VerslasRinkos pulsas

Vietoje buvusių Klaipėdos Prekybos uosto kultūros rūmų – „Lidl“ parduotuvė

2025 m. rugpjūčio 22 d. 09:20
Klaipėdoje esančių buvusių Prekybos uosto kultūros rūmų teritorijoje kitąmet iškils prekybos tinklo „Lidl Lietuva“ parduotuvė, skelbia „Verslo žinios“.
Daugiau nuotraukų (1)
Objektą valdanti specialioji uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinė bendrovė „Tewox“ į projektą iš viso investuos 6 mln. eurų, statybos darbus atliks bendrovė „Telšių statyba“.
Pasak portalo, uostamiesčio Juliaus Janonio gatvėje esančiame daugiau nei 5,8 tūkst. kv. metrų ploto sklype iškils maždaug 2 tūkst. kv. metrų ploto parduotuvės pastatas, jį „Lidl Lietuva“ nuomosis ilgalaikės nuomos pagrindu.
„Tewox“ valdoma įmonė „Janonio 27“ leidimą teritorijos pokyčiams gavo šių metų gegužę.
Šią teritoriją įmonė valdo nuo 2021-ųjų. Anksčiau pastate veikė uostamiestyje žinomi naktiniai klubai „Nova“, „Indigo“, „Dada“, „Kiwi“, o pastaruoju metu buvo įsikūręs baldų komisas, sporto salė.
Šiuo metu teritorijoje stovi apleistas dviejų aukštų, daugiau nei 3,4 tūkst. kv. m bendro ploto buvusių kultūros namų pastatas.
„Lords LB Asset Management“ valdomos investicinės bendrovės „Tewox“ įmonių grupės turtas pernai perkopė 160 mln. eurų, jai priklauso daugiau nei 82 tūkst. kv. m nuomojamo ploto.
LidlKlaipėdaStatybos

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.