Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
VerslasRinkos pulsas

Ministrų kabinetas Seimui siūlo ratifikuoti oro susisiekimo sutartį su Saudo Arabija

2025 m. rugpjūčio 24 d. 10:18
Vyriausybė trečiadienį pritarė siūlymui ratifikuoti oro susisiekimo susitarimą tarp Lietuvos ir Saudo Arabijos.
Daugiau nuotraukų (1)
Susitarimą ratifikavus Seime, bus plėtojamas dvišalis bendradarbiavimas oro susisiekimo srityje ir sudarytos sąlygos tarp šalių vykdyti reguliarius skrydžius.
Lietuvos ir Saudo Arabijos Vyriausybės minėtą susitarimą dėl bendradarbiavimo oro susisiekimo sektoriuje pasirašė 2024 m. gruodžio mėnesį, o Europos Komisija (EK) šių metų balandį sutartį patvirtino.
Susitarimą, kad jis įsigaliotų, ratifikuoti turės ir Saudo Arabija.
Susisiekimo ministerijos teigimu, susitarimo nuostatos reglamentuoja ne tik oro linijų bendrovių vykdomą reguliarųjį oro susisiekimą, leidimų išdavimą ir atšaukimą, bet ir tarifų taikymą, aviacijos saugumą, skrydžių saugą, pažymėjimų ir licencijų pripažinimą, antžeminių paslaugų teikimą bei orlaivių nuomą.
Saudo Arabijaskrydžiaioro linijos

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.