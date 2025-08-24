Ministrų kabinetas Seimui siūlo ratifikuoti oro susisiekimo sutartį su Saudo Arabija

Susitarimą ratifikavus Seime, bus plėtojamas dvišalis bendradarbiavimas oro susisiekimo srityje ir sudarytos sąlygos tarp šalių vykdyti reguliarius skrydžius.
Lietuvos ir Saudo Arabijos Vyriausybės minėtą susitarimą dėl bendradarbiavimo oro susisiekimo sektoriuje pasirašė 2024 m. gruodžio mėnesį, o Europos Komisija (EK) šių metų balandį sutartį patvirtino.
Susitarimą, kad jis įsigaliotų, ratifikuoti turės ir Saudo Arabija.
Susisiekimo ministerijos teigimu, susitarimo nuostatos reglamentuoja ne tik oro linijų bendrovių vykdomą reguliarųjį oro susisiekimą, leidimų išdavimą ir atšaukimą, bet ir tarifų taikymą, aviacijos saugumą, skrydžių saugą, pažymėjimų ir licencijų pripažinimą, antžeminių paslaugų teikimą bei orlaivių nuomą.