Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
VerslasRinkos pulsas

„Urbo“ banko grynasis pelnas šiemet traukėsi pusantro karto

2025 m. rugpjūčio 25 d. 10:26
Palyginti su praėjusiais metais, šių metų pirmąjį pusmetį lietuviško kapitalo „Urbo“ bankas grynasis pelnas mažėjo pusantro karto – nuo 4,4 iki 2,9 mln. eurų.
Daugiau nuotraukų (1)
„Šių metų pirmo pusmečio banko pelną mažino besitraukiančios įmokų surinkimo ir operacijų užsienio valiuta pajamos. Taip pat – dėl mažinamų bazinių palūkanų mažėjančios palūkaninės pajamos, bendras nepagrindinių banko veiklos apimčių mažėjimas ir operacinės išlaidos, pavyzdžiui, investicijos į elektroninių atsiskaitymo sistemų plėtrą“, – pranešime sakė „Urbo“ banko administracijos vadovas Marius Arlauskas. 
Tuo metu banko pajamos šiemet augo 4,5 proc. ir siekė 11,6 mln. eurų, o turtas sudarė 688 mln. eurų ir buvo didesnis nei prieš metus.
Šiemet banko išduotų paskolų apimtys augo daugiau nei 43 proc., iki 482 mln. eurų, o indėlių portfelis per metus padidėjo daugiau nei penktadaliu – iki 596 mln. eurų.
2025 m. birželio pabaigoje „Urbo“ banke dirbo 281 darbuotojas, jo klientų aptarnavimo tinklą sudarė 25 teritoriniai padaliniai. 
bankasPelnas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.