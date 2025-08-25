Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Akcininkai pritarė į „Rheinmetall“ gamyklos projektą investuoti dar 18,6 mln. eurų

2025 m. rugpjūčio 25 d. 16:41
Valstybės energetikos grupės „EPSO-G“ akcininkai pritarė į Vokietijos gynybos pramonės milžinės „Rheinmetall“ gamyklos projektą investuoti dar 18,6 mln. eurų.
Kaip per „Nasdaq“ biržą pirmadienį pranešė grupė, valdyba jau anksčiau pritarė tokia suma didinti gamyklą vystančios „EPSO-G Invest“ įstatinį kapitalą.
„EPSO-G Invest“ valdo 48 proc. bendros Lietuvos ir Vokietijos įmonės „Rheinmetall Defence Lithuania“ , Radviliškio rajone šiemet planuojančios pradėti 155 mm kalibro amunicijos gamyklos statybas, akcijų.
„EPSO-G“ turimų „EPSO-G Invest“ akcijų skaičius padidintas nuo 1 912 500 vnt. iki 3 776 856 vnt., su „EPSO-G Invest“ sudaryta akcijų pasirašymo sutartis ir patvirtintos esminės šios sutarties sąlygos.
Lietuvai bendroje įmonėje su Vokietijos pramonės milžine priklauso 49 proc. akcijų – iš jų, be „EPSO-G“ dalies, Finansų ministerijos valdomai „Giraitės ginkluotės gamyklai“ – 1 proc. akcijų, likusi 51 proc. dalis priklauso „Rheinmetall“.
Ekonomikos ir inovacijų ministerija sutartį dėl „Rheinmetall“ Lietuvoje plėtros pasirašė dar 2024 m. birželio pradžioje. Taip pat tą patį mėnesį Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) taryba amunicijos gamyklos statybai nusprendė perleisti Baisogaloje esantį sklypą.
2024 m. liepos viduryje Vyriausybė pritarė ir EIM siūlymui, kad „Rheinmetall“ gamyklai „Lithuanian Center of Excellence for Ammunition“ būtų suteiktas neatidėliotino valstybės saugumo ir gynybos poreikius užtikrinančio projekto statusas.
Pernai gruodį „Rheinmetall“ ir Lietuvos valstybės valdoma energetikos grupė „EPSO-G“ patvirtino sutartį dėl bendros įmonės steigimo.
„Rheinmetall“ gamykloje dirbs 150 asmenų, kurie per metus pagamins dešimtis tūkstančių artilerijos sviedinių. Sutartyje numatyta, kad investicijos į projektą sieks 260 mln. eurų, tačiau projekto eigoje ši suma gali keistis.
