„Avia Solutions Group“ Tailando oro linijų bendrovė įvykdė pirmąjį skrydį

2025 m. rugpjūčio 26 d. 09:33
„Avia Solutions Group“ oro linijų bendrovė „Thai SmartLynx“ praneša gavusi pirmąjį orlaivį „Airbus A320–200“ su kuriuo įvykdė pirmąjį skrydį. Tai svarbus žingsnis siekiant gauti Tailando Civilinės aviacijos tarnybos teikiamą Oro vežėjo sertifikatą (ang. AOC).
Prognozuojama, kad 2025 m. turistų skaičius Tailande bus 5 mln. didesnis, nei 2024 m. (45,5 mln.), o šiais metais paskelbtas „Boeing“ tyrimas numato, kad regiono aviacijos sektorius po 7,2 % augs dar artimiausius dvidešimt metų.
„Thai SmartLynx“ Tailande teiks ACMI (orlaivių nuoma su įgula, remontu ir draudimu) paslaugas kitoms oro linijoms, kurioms trūksta pajėgumų patenkinti nuolat kylančią vietos ir tarptautinių skrydžių paklausą. Oro linijų bendrovės įsteigimas Tailande yra „Avia Solutions Group“ strateginės plėtros Pietryčių Azijos rinkoje dalis. Grupės avialinijos jau veikia Indonezijoje, Australijoje, o artimiausiuose planuose – ACMI avialinijų įsteigimas Malaizijoje ir Filipinuose.
Pasak „Avia Solutions Group“ generalinio direktoriaus Jono Janukėno, Tailandas yra priešingo sezoniškumo Europai regione, kur gegužės-spalio mėnesiais parduodama apie 31% daugiau bilietų, tad sumažėjus paklausai žiemos metu, dalį Europoje eksploatuojamų orlaivių „Avia Solutions Group“ galės perkelti į Tailandą.
„Thai SmartLynx“ prisidės įgyvendinant Tailando turizmo strategiją didinti turizmo pasiūlą ir pritraukti užsienio turistus ne tik į didžiuosius šalies miestus (pvz., Bankoką – lankomiausią pasaulio miestą), bet ir mažesnius traukos taškus.
Avia Solutions Grouporo vežėjasTailandas

