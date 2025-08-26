Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
VerslasRinkos pulsas

D. Trumpas: Kinija privalo tiekti JAV magnetus arba jai bus taikomi 200 proc. muitai

2025 m. rugpjūčio 26 d. 12:18
Jūras Barauskas
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino įvesti iki 200 procentų muitus iš Kinijos importuojamiems produktams, jei Pekinas nesugebės patikimai aprūpinti Jungtinių Valstijų iš retųjų žemės pagamintais elementų magnetais.
Daugiau nuotraukų (1)
Pirmadienį Baltuosiuose rūmuose susitikęs su Pietų Korėjos prezidentu Lee Jae Myungu D. Trumpas sakė: „Jie turi duoti mums magnetus. Jei jie neduos mums magnetų, mes turėsime pritaikyti jiems 200 procentų tarifą ar dar ką nors“.
Jis pripažino, kad tokios kraštutinės priemonės iš esmės sustabdytų prekybą su Kinija, tačiau pridūrė, kad tai būtų priimtina, jei to prireiktų.
Retosios žemės yra metalai, itin svarbūs kuriant šiuolaikines technologijas, įskaitant išmaniuosius telefonus, vėjo turbinas, elektrines transporto priemones ir karinę įrangą, o magnetai šiuo atžvilgiu vaidina ypač svarbų vaidmenį.
Kinija yra pasaulinė šių metalų gamybos ir apdirbimo lyderė, o JAV yra priklausoma nuo jų importo. Kilus prekybos konfliktui tarp abejų šalių, Pekinas apribojo retųjų žemių metalų ir magnetų eksportą.
Naujausios D. Trumpo remarkos prieštarauja tam taikiajam tonui, kuriuo jis kalbėjo rugpjūčio pradžioje, kai paskelbė apie prekybos paliaubų su Kinija pratęsimą 90 dienų.
Gegužę abi šalys susitarė sustabdyti naujų poveikio priemonių taikymą, kad būtų paspartintos diskusijos dėl prekybos, retųjų žemių tiekimo ir prieigos prie dirbtinio intelekto mikroschemų.
Anot dienraščio „Wall Street Journal“, šią savaitę į Vašingtoną derybų turėtų atvykti derybininko Li Chenggango vadovaujama Kinijos delegacija.
JAVKinijatarifai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.