JT: 25 šalys sustabdė pašto siuntų pristatymą į JAV dėl muitų

2025 m. rugpjūčio 26 d. 19:29
JT pašto agentūra antradienį pranešė, kad 25 šalys nusprendė stabdyti siuntų pristatymą į JAV, nes didėja susirūpinimas dėl prezidento Donaldo Trumpo muitų tarifų galimo poveikio.
D. Trumpo administracija pareiškė, kad nuo rugpjūčio 29 d. panaikins mokestinę lengvatą mažoms siuntoms, įvežamoms į Jungtines Valstijas.
Dėl šio žingsnio Prancūzijos, Vokietijos, Indijos, Australijos ir kitų šalių pašto tarnybos paskelbė, kad dauguma į JAV siunčiamų siuntų nebebus priimamos.
JT visuotinė pašto sąjunga (UPU) pareiškė, kad „25 šalių narių „pašto operatoriai... jau informavo, kad sustabdė pašto siuntų išsiuntimą į JAV, nurodydami neaiškumus, susijusius būtent su transporto paslaugomis“.
„Šie sustabdymai galios tol, kol bus gauta papildomos informacijos apie tai, kaip JAV valdžios institucijos įgyvendins (savo pačių paskelbtas) priemones, taip pat apie faktinį reikalaujamų veiklos pokyčių įgyvendinimą“, – sakoma jos pareiškime.
