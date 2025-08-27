Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
„Rheinmetall“ siekia pirmauti: atidaro naują artilerijos gamyklą

2025 m. rugpjūčio 27 d. 11:49
Jūras Barauskas
Siekdama užtikrintai tapti pirmaujančia 155 milimetrų artilerijos sviedinių gamintoja Vakarų pasaulyje, Vokietijos gynybos įmonė „Rheinmetall“ trečiadienį atidaro naują artilerijos šaudmenų gamyklą.
Įmonės „Rheinmetall“ vadovas Arminas Pappergeris tikisi, kad į gamyklos atidarymo ceremoniją Žemutinės Saksonijos žemėje šiaurinėje Vokietijos dalyje esančiame Unterliuso kaime atvyks Vokietijos vicekancleris ir finansų ministras Larsas Klingbeilas, gynybos ministras Borisas Pistorius ir NATO generalinis sekretorius Markas Rutte.
Netrukus naujojoje gamykloje bus pradėta masinė 155 milimetrų sviedinių gamyba.
Po bandomojo etapo gamybos apimtis ketinama palaipsniui didinti: šiais metais bus pagaminta 25 000 šovinių, o iki 2027 m. jų gamyba išaugs iki 350 000 vienetų. „Rheinmetall“ siekia, kad iki 2027 m. visose jos gamyklose būtų pagaminama 1,5 mln. šovinių.
„Rheinmetall“ Unterliuse jau seniai turi palyginti nedidelį artilerijos amunicijos gamybos plotą bei cechą, kuriame gaminamos, pavyzdžiui, pėstininkų kovos mašinos „Puma“, taip pat kilometro ilgio poligoną.
Dabar šioje vietovėje įsitvirtina 155 milimetrų sviedinių gamyba. Tokios amunicijos paklausa smarkiai išaugo po to, kai 2022 m. prasidėjo karas Ukrainoje, o „Rheinmetall“ yra viena iš pagrindinių tiekėjų, savo produkcija aprūpinanti Rusijos puolamą šalį.
