JAV tyrimas atskleidė: didžiausias dirbtinio intelekto poveikis – jauniems darbuotojams

Nustatyta, kad užimtumas 22-25 m. amžiaus programinės įrangos kūrėjų gretose nuo 2022 m. pabaigos sumenko 20 proc. Kalbant apie darbo vietas, kurias labiausiai veikia DI, 22-25 m. amžiaus darbininkų užimtumas sumažėjo maždaug 6 proc., o tose pramonės šakose, kuriose DI integracija yra nedidelė, tai pačiai amžiaus grupei priklausančių asmenų samdymo apimtys išaugo 9 proc.
Pasak tyrėjų, tarp sektorių, kuriuos labiausiai paveikia automatizavimas, taip pat yra klientų aptarnavimas, įskaitant skambučių centrus. Tačiau taip pat pažymima, kad išaugo vyresnio amžiaus darbininkų skaičius DI gausiai naudojančiose srityse. Autoriai nurodė, kad nors DI gali atkartoti pagrindinius įgūdžius, įgytus ugdymo proceso metu, jis negali pakeisti patirties, sukauptos per daugybę metų, praleistų dirbant tam tikrą darbą.
Be to, tyrimo autoriai nustatė, kad išstūmimas yra labiau pastebimas tose srityse, kuriose DI gali visiškai automatizuoti užduotis, užuot padėjus žmonėms. Tokiuose sektoriuose, kaip sveikatos apsauga, kur technologijos iš esmės atlieka pagalbinę funkciją, užimtumas augo visose amžiaus grupėse.
Analizė buvo atlikta remiantis JAV įmonės ADP duomenimis, apimančiais 3,5-5 mln. visą darbo dieną dirbančių darbuotojų per mėnesį. Nors išvados liudija pamatuojamą DI poveikį darbo rinkai, tyrėjai įspėjo, kad įtakos rezultatams galėjo turėti ir kiti veiksniai, įskaitant popandeminius užimtumo pokyčius ir ekonomines sąlygas.
