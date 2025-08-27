Kaunietį papiktino „Žalgirio“ arenos baseino dovanų kuponų pokyčiai

Portalui persiųstame laiške skaitytojas nurodė, jog turi „Žalgirio“ baseino dovanų čekį, kuris galioja iki šių metų rugpjūčio 16 d. Tik neseniai apsilankęs baseino internetiniame puslapyje jis pastebėjo, jog baseinas bus uždaromas ir visi dovanų čekiai privalo būti panaudoti iki rugpjūčio 8 d.
Anot skaitytojo, šios informacijos jis negavo nei el. paštu, nei telefonu, nei kaip nors kitaip, o apsilankęs „Žalgirio“ arenoje buvo informuotas, jog sprendimas uždaryti baseiną buvo priimtas vos prieš mėnesį, tad kauniečiai, įsigiję dovanų čekius anksčiau, apie baseino uždarymą negalėjo žinoti.
„Pinigų už nepanaudotą čekio dalį atsisakoma grąžinti, nebent pateikčiau pirkimo įrodymus. Tačiau čekį gavau dovanų, todėl tokių įrodymų neturiu. Čekis turi unikalų serijos numerį, kuris galėtų būti naudojamas patvirtinant jo galiojimą, tačiau to neužtenka.
Apsilankęs „Žalgirio“ arenoje, iš darbuotojos išgirdau, kad ši ankstesnė data (rugpjūčio 8 d.) buvo nuspręsta tik prieš mėnesį, ir kad tie, kurie čekius įsigijo anksčiau, apie tai paprasčiausiai nežino. Mano nuomone, taip apgauta daug žmonių, kurie apie šį reikalavimą sužinos tik po to, kai jų čekiai jau nebegalios“, – rašė skaitytojas.
Baseino valdytojas situaciją aiškina kitaip
Skaitytojo minimas aplinkybes pakomentavo ir „Žalgirio“ baseino administratoriai. Portalui pateiktame atsakyme nurodoma, apie čekių panaudojimą buvo pranešama ir SMS žinutėmis bei el. laiškais.
„Norime pranešti, kad informacija apie dovanų čekių panaudojimą buvo nuolat siunčiama įvairiais kanalais. Teiginiai, kad apie tai nebuvo informuota, neatitinka tikrovės. Be socialinių tinklų įrašų, klientams siuntėme el. laiškus ir SMS žinutes, taip pat skelbėme pranešimus mūsų interneto puslapyje (popup langas), dalijomės žinute socialinėje žiniasklaidoje ir baseino registratūroje“, – teigiama atsakyme.
Visgi šiuo atveju tikėtina, jog skaitytojas informacijos negavo todėl, jog pats nėra čekio pirkėjas, o čekis buvo padovanotas.
„Pirmas raginimas išnaudoti dovanų čekius buvo išsiųstas dar gegužės 14 d. Rizika, kad gavėjas negaus žinutės el. paštu ar SMS, galėjo kilti tik tais atvejais, kai pirkėjas nebuvo tas pats asmuo, kuris čekį naudoja (pvz., kai čekis buvo padovanotas). Tačiau kitais komunikacijos kanalais (socialiniai tinklai, puslapis, pranešimai baseine) žinia buvo prieinama visiems, o apie baseino uždarymą profilaktikai ir būsimą valdytojo pasikeitimą buvo komunikuojama itin aktyviai“, – nurodo administratorius.
Taip pat teigiama, jog čekių galiojimo laikas nebus sutrumpintas, mat jų galiojimo laikas galės būti pratęstas, atsižvelgiant į laikotarpį, kai baseinas bus uždarytas.
„Pažymime, kad dovanų čekių galiojimo laikas nebuvo sutrumpintas – tik skatinta juos panaudoti iki planuoto baseino uždarymo profilaktikos darbams.
Visi galiojantys dovanų čekiai bus pratęsti tiek dienų, kiek truko laikotarpis nuo baseino uždarymo iki originalios galiojimo pabaigos, todėl klientai galės jais pasinaudoti ir ateityje tik pas kitą valdytoją“, – nurodė „Žalgiris Group“ atstovai spaudai.
Kaip jau skelbėme anksčiau, Kauno savivaldybė nusprendė iš „Žalgirio“ arenos valdytojų perimti baseino valdymą.