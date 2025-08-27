Pasirinkę tvaresnį atvykimo į „Swedbank Vilniaus maratoną“ būdą už kelionę mokės mažiau

„Renginio dalyvių ir žiūrovų kelionės sudaro didelę dalį masinių renginių CO2 pėdsako, todėl nusprendėme suburti tvaresnes transporto paslaugas teikiančius partnerius, kurie galėtų pasiūlyti geresnes kelionių kainas maratono dalyviams bei jų palaikytojams, ir taip sumažinti renginio poveikį aplinkai“, – teigė „Swedbank“ Tvarumo vadovė Karolina Semionovaitė.
Pasiūlys nuolaidų tarpmiestiniam susisiekimui
Ženkli dalis maratono dalyvių ir juos palaikančių žiūrovų atvyksta iš kitų miestų, todėl tarpmiestinio susisiekimo paslaugų teikėjai „LTG Link“ ir „Kautra“ renginio savaitgalį, rugsėjo 13–14 d., siūlys 30 proc. nuolaidas bilietams į Vilnių ir atgal.
Kainos pasiūlymai galios su kodu SWEDBANK, bilietus perkant vežėjų interneto svetainėse ar per mobiliąsias programėles.
„Džiaugiamės galėdami prisidėti prie Vilniaus maratono – kviečiame dalyvius keliauti traukiniu, nes tai ne tik patogus, bet ir tvarus būdas pasiekti renginį bei prisidėti prie mažesnio poveikio aplinkai“,– sako „LTG Link“ vadovė Kristina Meidė.
„Judėjimas yra „Kautros“ kasdienybės dalis, palaikome ir prisidedame prie tvaraus „Swedbank Vilniaus maratono“ renginio. Suteikiame išskirtinę galimybę dalyviams, jų palaikymo komandoms ir žiūrovams patogiai bei atsakingai pasiekti šį išskirtinį renginį“,– teigia „Kautra“ generalinis direktorius Linas Skardžiukas.
Susisiekimui mieste – paspirtukai ir dviračiai
Dėl maratono dieną apriboto eismo ir parkavimo vietų trūkumo keliavimui į maratoną renginio dieną Vilniuje rekomenduojama rinktis viešąjį transportą, taip pat dviračius ar paspirtukus.
Susisiekimo platforma „Bolt“ renginio dalyviams ir žiūrovams į renginį vykti elektriniais paspirtukais ir dviračiais pasiūlys 30 proc. pigiau. Kiekvienas paslaugos naudotojas nuolaidą suteikiančiu kodu SWEDBANK, rugsėjo 14 d., galės pasinaudoti 2 kartus – atvykimui ir išvykimui iš renginio.
„Maratonas yra svarbus aktyvią miesto bendruomenę suburiantis renginys, tad džiaugiamės galėdami prisidėti prie to, kad visi galėtų patogiai juo mėgautis. Į maratoną paspirtukais keliaujantys dalyviai ir žiūrovai galės sutaupyti laiko, kurį keliaujant nuosavu automobiliu tektų gaišti kamščiuose ar ieškant vietos automobiliui“, – sako Benas Jurlovas, „Bolt“ dalijimosi mikrojudumo priemonėmis paslaugos vadovas.
„Gera žinia, kad mūsų susisiekimo partneriai bėgikams ir žiūrovams taiko reikšmingas nuolaidas – tai tiesioginė investicija į dalyvių patogumą ir tvarumą, o svarbiausia – tinkama visiems: tiek atvykstantiems iš kitų miestų, tiek gyvenantiems Vilniuje“, – sakė „Swedbank Vilniaus maratono“ vadovas Gediminas Pajėda.
Apie „Swedbank Vilniaus maratoną“
Sostinėje vykstantis maratonas – didžiausias bėgimo renginys Lietuvoje, organizuojamas nuo 2004 metų. Praėjusiais metais jis subūrė beveik 13 000 dalyvių, šimtus savanorių ir keliasdešimt tūkstančių žiūrovų. Renginys turi World Athletics bronzinį bėgimo varžybų ženklinimą, tuo pačiu yra ir Lietuvos maratono čempionatas.
SwedbankMaratonasTransportas
