Ž. Vaičiūnas apie „Ignitis grupės“ delistingavimą: tai yra jautrus visuomenėje klausimas

2025 m. rugpjūčio 27 d. 13:18
Ūla Klimaševska
Laikinasis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas sako, kad valstybinės „Ignitis grupės“ akcijų išpirkimo iš privačių investuotojų klausimas visuomenėje yra jautrus. Tačiau šiame etape, pasak politiko, grupės akcijų delistingavimo idėjai esą trūksta diskusijų, kokiomis sąlygomis ji galėtų būti įgyvendinama.
Anksčiau apie tai, kad bus svarstomos galimybės valstybei išpirkti privačių investuotojų valdomą grupės dalį, kalbėjo naujai paskirta premjerė Inga Ruginienė.
„Šitas klausimas tikrai yra jautrus visuomenei. Kaip ir minėjo paskirtoji premjerė, taip pat turime tą lūkestį turbūt išgirsti“, – žurnalistams trečiadienį sakė Ž.Vaičiūnas.
„Bet toliau reikia žiūrėti – supraskime, kad akcininko teises įgyvendinanti ministerija yra Finansų ministerija, jos sprendimai yra lemiantys, energetikos ministro (…) pozicija tokia yra patariamoji labiau. Tame procese, jeigu tas klausimas bus aktualizuotas, taip pat manau reikia detaliau kalbėtis“, – teigė jis.
„Ignitis grupės“ IPO Baltijos šalių akcijų biržoje „Nasdaq“ pradėtas 2020-ųjų spalį. Įmonę ir toliau valdo valstybė – 74,99 proc. akcijų priklauso Finansų ministerijai.
Tuo metu likusius daugiau nei 25 proc. akcijų valdo instituciniai investuotojai (15,06 proc.), iš kurių daugiausia Baltijos šalyse, ir mažmeniniai investuotojai (9,95 proc.), iš kurių didžioji dalis – Lietuvoje.
Ž.Vaičiūnas taip pat tikino, kad šiuo metu būtų dar per anksti tiksliau įvertinti, kiek valstybės lėšų galėtų pareikalauti privatiems investuotojams priklausančios „Ignitis grupės“ dalies išpirkimas.
„Reikia vertinti turbūt ir tiesioginius, ir netiesioginius kaštus – čia kalbame ir apie investicinę aplinką, tai tikrai šitas klausimas nebuvo darbotvarkėje ir negalėčiau dabar atsakyti“, – aiškino jis.
„Ignitis grupė“ valdo atsinaujinančios energetikos vystytoją „Ignitis Renewables“, Kauno ir Vilniaus kogeneracines jėgaines, taip pat – tinklus prižiūrintį „Energijos skirstymo operatorių“, už valstybės reguliuojamą kainą elektros tiekimą gyventojams vykdančią „Ignitis“.
„Ignitis grupės“ akcijos laisvai kotiruojamos „Nasdaq Vilnius“ (IGN1L) ir Londono vertybinių popierių biržoje (IGN).
Siūlymus delistinguoti „Ignitis grupės“ akcijas į savo rinkiminę programą buvo įtraukusi į naująją valdančiąją koaliciją įtraukta „Nemuno aušra“.
Žygimantas VaičiūnasIgnitisEnergetikos ministerija
